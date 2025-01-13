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"Эксперт РА": страхование не-жизни в 2025 году вырастет на 10%

"Эксперт РА": страхование не-жизни в 2025 году вырастет на 10% - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": страхование не-жизни в 2025 году вырастет на 10%

Объем страхования, не относящегося к страхованию жизни, в 2025 году вырастет на 10% и составит 1,8 триллиона рублей, а основными драйверами роста будут... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T00:20+0300

2025-01-13T00:20+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем страхования, не относящегося к страхованию жизни, в 2025 году вырастет на 10% и составит 1,8 триллиона рублей, а основными драйверами роста будут автокаско и добровольное медицинское страхование (ДМС), прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". "Страхование иное, чем страхование жизни, в 2025 году вырастет на 10% и составит 1,8 триллиона рублей. Основными драйверами в страховании не-жизни будут страхование автокаско и ДМС. Страхование автокаско может вырасти на 15-17% и составить 385 миллиардов рублей за счет продаж новых автомобилей и продления государственной программы льготного автокредитования и лизинга в 2025 году", - сообщается в обзоре "Прогноз развития страхового рынка на 2025 год: "жизнь" покажет". Агентство отмечает, что при этом прирост ОСАГО составит 1-3%, а его объем достигнет 345 миллиардов рублей в 2025 году. ДМС может увеличиться на 25-27% и составить 400 миллиардов рублей по итогам 2025 года. Основными факторами роста ДМС будут медицинская инфляция, а также продажи коробочных продуктов ДМС физическим лицам через банки вместо падающих кредитных страховых продуктов. Согласно данным обзора, в то же время страхование от несчастных случаев и болезней, основной объем которого связан с потребительским кредитованием, сократится на 15% за 2025 год, до 142 миллиардов рублей на фоне низких объемов кредитования и замены его на коробочные продукты ДМС. Прирост страхования имущества юридических лиц и граждан может составить по 7-8% каждый, а объемы этих сегментов – 156 миллиардов рублей и 136 миллиардов рублей соответственно. "Эксперт РА" при этом отмечает, что драйверами страхования жизни в 2025 году будут накопительное страхование жизни (НСЖ) и долевое страхование жизни (ДСЖ). "На фоне высокой краткосрочной доходности активное распространение в 2024 году получили короткие продукты страхования жизни на срок до года. В случае сохранения этой тенденции, НСЖ по итогам 2025 года может вырасти на 100% и составить 2,1 триллиона рублей за счет того, что страховые премии по коротким полисам будут дублироваться в статистике при их пролонгации в течение года несколько раз. Если краткосрочная доходность будет снижаться, то доля коротких программ страхования жизни также будет уменьшаться, и прирост НСЖ по итогам 2025 года может составить 25-30%, а его объем – 1,4 триллиона рублей", - говорится в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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