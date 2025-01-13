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В РСТ рассказали о проблемах из-за отмены рейсов Flydubai в города России

В РСТ рассказали о проблемах из-за отмены рейсов Flydubai в города России - 13.01.2025, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о проблемах из-за отмены рейсов Flydubai в города России

Отмена рейсов эмиратской авиакомпанией-лоукостером Flydubai в ряд российских городов создала серьезные проблемы туристам и турбизнесу, заявили в пресс-службе... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T11:23+0300

2025-01-13T11:23+0300

2025-01-13T11:23+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Отмена рейсов эмиратской авиакомпанией-лоукостером Flydubai в ряд российских городов создала серьезные проблемы туристам и турбизнесу, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Авиакомпания Flydubai после крушения самолета азербайджанской авиакомпании Azal в казахском Актау отменила рейсы из Дубая в аэропорты Минвод и Сочи сначала до 2-3 января, потом до 8-9, а затем до 22. Рейсы в аэропорты юга России после этой авиакатастрофы сняли несколько зарубежных авиакомпаний, но именно действия дубайского перевозчика доставили больше всего неприятностей туристам и турбизнесу", - отметили в союзе. "Уверен, что 15 января (от Flydubai - ред.) будет новый перенос. Это называется резать хвост по частям. Могли бы уж сразу сказать, что не будут летать, допустим, до конца марта. И мы бы нормально пересаживали туристов", - процитировали в сообщении гендиректора сети компаний "Розовый слон" Алексана Мкртчяна. По его мнению, когда продажи билетов на рейсы дубайского перевозчика вновь откроются, интерес к его предложениям снизится. "Никто не хочет обманывать своих туристов, а январь – еще и высокий сезон, что только усугубляет ситуацию. Вместо праздника агенты все каникулы пересаживали своих туристов на другие рейсы, еще и с отелями пришлось как-то договариваться", - подчеркнул он. В сообщении РСТ отмечается, что, благодаря усилиям туроператоров и турагентств, большинство туристов с билетами Flydubai вылетают на отдых рейсами других перевозчиков. "До 30% путешественников вынуждены были отказаться от планов на отдых: их не устроили дополнительные траты на билеты или вылет не из домашнего аэропорта", - уточнили в союзе. Гендиректор туркомпании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов заявил, что Flydubai держит и туристов, и турбизнес "в подвешенном состоянии". "Постоянные переносы вызывают у туристов негативное отношение к авиакомпании. Некоторые туристы в итоге отменяют поездки, приходится решать вопросы с отелями по возврату денег, хотя никто не обязан этого делать, еще и в пик сезона. С кем-то удается договориться, найти компромиссное решение. В любом случае это большое неудобство для туроператоров, разочарован такими действиями перевозчика", - процитировали в РСТ Арутюнова. Мкртчян добавил, что отмена рейсов из России другими перевозчиками фактически не сказалась на туристах: израильская авиакомпания El Al летает только из Москвы, и 95% пассажиров летят в Израиль по своим делам, это не туристы "Через Баку россияне летали в Европу – Париж или Милан, у них много стыковочных рейсов, но Azal вынуждены были отменить полеты до выяснения всех обстоятельств произошедшего", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рст, рейсы