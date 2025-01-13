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Дмитриев оценил объем инвестиций РФПИ в экономику России

Дмитриев оценил объем инвестиций РФПИ в экономику России - 13.01.2025, ПРАЙМ

Дмитриев оценил объем инвестиций РФПИ в экономику России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами за время своей работы инвестировал в экономику России 2,3 триллиона рублей, заявил глава РФПИ... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T14:23+0300

2025-01-13T14:23+0300

2025-01-13T14:49+0300

экономика

россия

рфпи

кирилл дмитриев

владимир путин

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами за время своей работы инвестировал в экономику России 2,3 триллиона рублей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."С начала деятельности мы проинвестировали в 100 знаковых проектов в различных отраслях – в инфраструктуре, в промышленности, в технологии – и общий объем наших инвестиций составил свыше 2,3 триллиона рублей. Это деятельность фонда. За последние два года мы проинвестировали 250 миллиардов рублей вместе с нашими партнерами, и, соответственно, коэффициент привлечения составил один к пяти. То есть на каждый рубль мы привлекли пять от наших партнеров", - сказал он.Он добавил, что РФПИ в ближайшее время планирует вместе с российскими партнерами проинвестировать 16 проектов на 270 миллиардов рублей."Мы также работаем с российскими соинвесторами, и с ними проинвестировали 25 проектов на сумму 240 миллиардов рублей с 2022 года. Это, например, такие проекты, как "Атом", это наш первый электроавтомобиль. Также планируем еще 16 проектов в ближайшее время финализировать на сумму 270 миллиардов рублей с российскими партнерами", - отметил Дмитриев.Дмитриев также сообщил, что РФПИ привлек 150 миллиардов рублей от иностранных партнеров для инвестиций в развитие ИИ в России."В искусственном интеллекте – мы привлекли 150 миллиардов рублей от иностранных партнеров именно для проектов искусственного интеллекта, активно взаимодействуем с ведущими нашими университетами, институтами", - сказал он.Кроме того, глава РФПИ заявил, что совместно с азиатскими партнерами фонд инвестирует средства в строительство зерновых терминалов, которые будут поставлять российское зерно в Китай."Активно инвестируем в инфраструктуру вместе с азиатскими партнерами. Вместе с ними строим зерновые терминалы, которые будут поставлять наше зерно на рынки Китая", - сообщил Дмитриев.Он добавил, что фонд тоже инвестирует средства в строительство морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Дальнем Востоке для экспорта данного груза в Китай.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рфпи, кирилл дмитриев, владимир путин