https://1prime.ru/20250113/rynok-854149258.html

Обратная реакция

Обратная реакция - 13.01.2025, ПРАЙМ

Обратная реакция

В конце прошлой недели на рынке преобладали позитивные настроения. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,86% до 2824,59 п., индекс РТС прибавил 2,23%,... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T09:05+0300

2025-01-13T09:05+0300

2025-01-13T09:05+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В конце прошлой недели на рынке преобладали позитивные настроения. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,86% до 2824,59 п., индекс РТС прибавил 2,23%, повысившись до 873,09 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, показал снижение на 0,39% на фоне умеренного ослабления рубля.Ослабление на рынке ОФЗ было обусловлено прежде всего снижением котировок облигаций на коротком отрезке кривой, доходность двухлетних облигаций повысилась на 12 б. п., вернувшись выше 18%. Между тем доходность десятилетних облигаций повысилась только на 3 б. п., составив 15,67%. В результате спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций достиг 242 б. п. в пятницу по сравнению с 254 б. п. по состоянию на 3 января. Таким образом, инверсия кривой доходности за прошедшую неделю еще немного сократилась, что в целом благоприятно для российского рынка акций и может поддержать импульс к росту, несмотря на умеренное повышение доходности облигаций.В пользу продолжения позитивной динамики фондовых индексов выступает также траектория нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал за прошлую неделю практически на 4%, и в понедельник утром котировки Brent остаются на траектории роста, превысив 81 доллар за баррель впервые с октября прошлого года. Область 81 доллар за баррель Brent соответствует пикам октября, августа и июля прошлого года, и ее можно рассматривать в качестве технического сопротивления, прорыв которого может способствовать дальнейшему повышению котировок Brent в область 85-88 долларов за баррель.Более высокие цены на нефть и умеренное ослабление рубля в целом оказывают поддержку российским фондовым индексам, которые показали рост в пятницу несмотря на объявление очередного пакета антироссийских санкций. С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой, сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что, в свою очередь, может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые в принципе могли заранее подготовиться к ухудшению условий.В конечном счете фондовые индексы в пятницу показали обратную реакцию на новости о санкциях, показав рост и полностью нивелировав просадку первой половины дня. На этой неделе динамика индексов во многом будет определяться данными Росстата по инфляции за декабрь, которые мы увидим в среду, во второй половине дня. В целом позитивная динамика на рынке пока сохраняется и в краткосрочной перспективе рост может продолжиться в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи.

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2025

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков