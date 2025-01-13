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Обратная реакция - 13.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250113/rynok-854149258.html
Обратная реакция
Обратная реакция - 13.01.2025, ПРАЙМ
Обратная реакция
В конце прошлой недели на рынке преобладали позитивные настроения. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,86% до 2824,59 п., индекс РТС прибавил 2,23%,... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:05+0300
2025-01-13T09:05+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854149258.jpg?1736748333
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В конце прошлой недели на рынке преобладали позитивные настроения. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,86% до 2824,59 п., индекс РТС прибавил 2,23%, повысившись до 873,09 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, показал снижение на 0,39% на фоне умеренного ослабления рубля.Ослабление на рынке ОФЗ было обусловлено прежде всего снижением котировок облигаций на коротком отрезке кривой, доходность двухлетних облигаций повысилась на 12 б. п., вернувшись выше 18%. Между тем доходность десятилетних облигаций повысилась только на 3 б. п., составив 15,67%. В результате спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций достиг 242 б. п. в пятницу по сравнению с 254 б. п. по состоянию на 3 января. Таким образом, инверсия кривой доходности за прошедшую неделю еще немного сократилась, что в целом благоприятно для российского рынка акций и может поддержать импульс к росту, несмотря на умеренное повышение доходности облигаций.В пользу продолжения позитивной динамики фондовых индексов выступает также траектория нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал за прошлую неделю практически на 4%, и в понедельник утром котировки Brent остаются на траектории роста, превысив 81 доллар за баррель впервые с октября прошлого года. Область 81 доллар за баррель Brent соответствует пикам октября, августа и июля прошлого года, и ее можно рассматривать в качестве технического сопротивления, прорыв которого может способствовать дальнейшему повышению котировок Brent в область 85-88 долларов за баррель.Более высокие цены на нефть и умеренное ослабление рубля в целом оказывают поддержку российским фондовым индексам, которые показали рост в пятницу несмотря на объявление очередного пакета антироссийских санкций. С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой, сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что, в свою очередь, может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые в принципе могли заранее подготовиться к ухудшению условий.В конечном счете фондовые индексы в пятницу показали обратную реакцию на новости о санкциях, показав рост и полностью нивелировав просадку первой половины дня. На этой неделе динамика индексов во многом будет определяться данными Росстата по инфляции за декабрь, которые мы увидим в среду, во второй половине дня. В целом позитивная динамика на рынке пока сохраняется и в краткосрочной перспективе рост может продолжиться в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи.
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2025
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:05 13.01.2025
 

Обратная реакция

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. В конце прошлой недели на рынке преобладали позитивные настроения. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 1,86% до 2824,59 п., индекс РТС прибавил 2,23%, повысившись до 873,09 п. Тем не менее индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, показал снижение на 0,39% на фоне умеренного ослабления рубля.
Ослабление на рынке ОФЗ было обусловлено прежде всего снижением котировок облигаций на коротком отрезке кривой, доходность двухлетних облигаций повысилась на 12 б. п., вернувшись выше 18%. Между тем доходность десятилетних облигаций повысилась только на 3 б. п., составив 15,67%. В результате спред доходности двухлетних и десятилетних облигаций достиг 242 б. п. в пятницу по сравнению с 254 б. п. по состоянию на 3 января. Таким образом, инверсия кривой доходности за прошедшую неделю еще немного сократилась, что в целом благоприятно для российского рынка акций и может поддержать импульс к росту, несмотря на умеренное повышение доходности облигаций.
В пользу продолжения позитивной динамики фондовых индексов выступает также траектория нефтяных котировок. Баррель Brent подорожал за прошлую неделю практически на 4%, и в понедельник утром котировки Brent остаются на траектории роста, превысив 81 доллар за баррель впервые с октября прошлого года. Область 81 доллар за баррель Brent соответствует пикам октября, августа и июля прошлого года, и ее можно рассматривать в качестве технического сопротивления, прорыв которого может способствовать дальнейшему повышению котировок Brent в область 85-88 долларов за баррель.
Более высокие цены на нефть и умеренное ослабление рубля в целом оказывают поддержку российским фондовым индексам, которые показали рост в пятницу несмотря на объявление очередного пакета антироссийских санкций. С одной стороны, санкции усложняют поставки российской нефти на экспорт и могут неблагоприятно отразиться на нефтяной отрасли. С другой, сокращение поставок энергоносителей в краткосрочной перспективе оказывает поддержку нефтяным котировкам, что, в свою очередь, может поддержать позитивные настроения на российском фондовом рынке. Кроме того, возможность введения санкций широко обсуждалась ранее и вряд ли их объявление стало сюрпризом для российских компаний, которые в принципе могли заранее подготовиться к ухудшению условий.
В конечном счете фондовые индексы в пятницу показали обратную реакцию на новости о санкциях, показав рост и полностью нивелировав просадку первой половины дня. На этой неделе динамика индексов во многом будет определяться данными Росстата по инфляции за декабрь, которые мы увидим в среду, во второй половине дня. В целом позитивная динамика на рынке пока сохраняется и в краткосрочной перспективе рост может продолжиться в направлении 2900 п. по индексу МосБиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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