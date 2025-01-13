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Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций растет в начале торгов - 13.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2025, ПРАЙМ

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экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 1,18% - до 2857,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1%, до 959,98 пункта.

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российский рынок акций