Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет в начале торгов - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250113/rynok-854150987.html
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций растет в начале торгов - 13.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в начале торгов
Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:17+0300
2025-01-13T10:17+0300
экономика
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 1,18% - до 2857,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1%, до 959,98 пункта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61c1f92134fcb698289486e417b77e54.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
10:17 13.01.2025
 
Российский рынок акций растет в начале торгов

Российский рынок акций в начале торгов растет более чем на 1%

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск повышался на 1,18% - до 2857,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1%, до 959,98 пункта.
 
Экономикароссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала