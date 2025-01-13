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Биткоин: коррекция или взлет на Татьянин день - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Биткоин: коррекция или взлет на Татьянин день
Биткоин: коррекция или взлет на Татьянин день - 13.01.2025, ПРАЙМ
Биткоин: коррекция или взлет на Татьянин день
На прошлой неделе криптовалютный рынок продемонстрировал существенное снижение: биткоин торговался в диапазоне $91 203-102 753, завершив неделю снижением на... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T10:58+0300
2025-01-13T10:58+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. На прошлой неделе криптовалютный рынок продемонстрировал существенное снижение: биткоин торговался в диапазоне $91 203-102 753, завершив неделю снижением на 4,08%, до $94 350. Эфириум показал более существенное падение на 10,14%, до $3267.Основными причинами коррекции стали сильные данные по рынку труда США, усилившие ожидания более жесткой политики ФРС, а также заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года. Дополнительное давление на рынок оказали кадровые перестановки в регулирующих органах - отставки вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра и председателя CFTC Ростина Бенама.Технический анализ указывает на сохранение рисков дальнейшего снижения до уровня $90 500. Сопротивлением выступает отметка $97 500, преодоление которого необходимо для возобновления роста. Критически важным является удержание уровня $93 000 - это может стать сигналом к формированию нового восходящего импульса. Для восстановления бычьего тренда биткоину необходимо преодолеть психологически важный уровень $100 000. Если активность покупателей не возрастет после 25 января, коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до $82 000.На предстоящей неделе (13-19 января) внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации важных макроэкономических данных США: индекса потребительских цен за декабрь (15 января), розничных продаж и производственной активности (16 января), а также данных по строительству новых домов и промышленному производству (17 января). Эти показатели могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
10:58 13.01.2025
 

Биткоин: коррекция или взлет на Татьянин день

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. На прошлой неделе криптовалютный рынок продемонстрировал существенное снижение: биткоин торговался в диапазоне $91 203-102 753, завершив неделю снижением на 4,08%, до $94 350. Эфириум показал более существенное падение на 10,14%, до $3267.
Основными причинами коррекции стали сильные данные по рынку труда США, усилившие ожидания более жесткой политики ФРС, а также заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года. Дополнительное давление на рынок оказали кадровые перестановки в регулирующих органах - отставки вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра и председателя CFTC Ростина Бенама.
Технический анализ указывает на сохранение рисков дальнейшего снижения до уровня $90 500. Сопротивлением выступает отметка $97 500, преодоление которого необходимо для возобновления роста. Критически важным является удержание уровня $93 000 - это может стать сигналом к формированию нового восходящего импульса. Для восстановления бычьего тренда биткоину необходимо преодолеть психологически важный уровень $100 000. Если активность покупателей не возрастет после 25 января, коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до $82 000.
На предстоящей неделе (13-19 января) внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации важных макроэкономических данных США: индекса потребительских цен за декабрь (15 января), розничных продаж и производственной активности (16 января), а также данных по строительству новых домов и промышленному производству (17 января). Эти показатели могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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