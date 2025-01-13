Биткоин: коррекция или взлет на Татьянин день

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. На прошлой неделе криптовалютный рынок продемонстрировал существенное снижение: биткоин торговался в диапазоне $91 203-102 753, завершив неделю снижением на 4,08%, до $94 350. Эфириум показал более существенное падение на 10,14%, до $3267.Основными причинами коррекции стали сильные данные по рынку труда США, усилившие ожидания более жесткой политики ФРС, а также заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года. Дополнительное давление на рынок оказали кадровые перестановки в регулирующих органах - отставки вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра и председателя CFTC Ростина Бенама.Технический анализ указывает на сохранение рисков дальнейшего снижения до уровня $90 500. Сопротивлением выступает отметка $97 500, преодоление которого необходимо для возобновления роста. Критически важным является удержание уровня $93 000 - это может стать сигналом к формированию нового восходящего импульса. Для восстановления бычьего тренда биткоину необходимо преодолеть психологически важный уровень $100 000. Если активность покупателей не возрастет после 25 января, коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до $82 000.На предстоящей неделе (13-19 января) внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации важных макроэкономических данных США: индекса потребительских цен за декабрь (15 января), розничных продаж и производственной активности (16 января), а также данных по строительству новых домов и промышленному производству (17 января). Эти показатели могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. На прошлой неделе криптовалютный рынок продемонстрировал существенное снижение: биткоин торговался в диапазоне $91 203-102 753, завершив неделю снижением на 4,08%, до $94 350. Эфириум показал более существенное падение на 10,14%, до $3267.
Основными причинами коррекции стали сильные данные по рынку труда США, усилившие ожидания более жесткой политики ФРС, а также заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года. Дополнительное давление на рынок оказали кадровые перестановки в регулирующих органах - отставки вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра и председателя CFTC Ростина Бенама.
Технический анализ указывает на сохранение рисков дальнейшего снижения до уровня $90 500. Сопротивлением выступает отметка $97 500, преодоление которого необходимо для возобновления роста. Критически важным является удержание уровня $93 000 - это может стать сигналом к формированию нового восходящего импульса. Для восстановления бычьего тренда биткоину необходимо преодолеть психологически важный уровень $100 000. Если активность покупателей не возрастет после 25 января, коррекция может затянуться до конца марта с возможным падением до $82 000.
На предстоящей неделе (13-19 января) внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации важных макроэкономических данных США: индекса потребительских цен за декабрь (15 января), розничных продаж и производственной активности (16 января), а также данных по строительству новых домов и промышленному производству (17 января). Эти показатели могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка.
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