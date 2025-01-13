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Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом

Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом - 13.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом

Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T19:10+0300

2025-01-13T19:10+0300

2025-01-13T19:11+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,47%, до 2 866,115 пункта; индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,64%, до 956,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 879,08 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожает на 1,58%, до 81,02 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня двигался вверх, в моменте превышая 2880 пунктов. Преобладали покупки акций нефтегазового сектора, в том числе тяжеловесных акций "Газпрома". Конъюнктура рынка благоприятствовала росту. Цены на нефть удерживались выше $80 за баррель, в то время как рубль нес умеренные потери", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Санкционный фон ухудшился, однако рынок явно не драматизирует, инвесторы не спешат с выводами, памятуя о скорой смене президента США и готовящуюся встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил эксперт. "Широкий рынок акций поддерживают имеющие большой вес в индексе Мосбиржи "Газпром" и Сбербанк. Наибольшее влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+4,68%), "Русснефти" (+4,57%), "Новатэка" (+4,42%), "Газпрома" (+4,21%), "Соллерса" (+3,45%), "Юнипро" (+3,07%). "Бумаги "Совкомфлота" остаются под давлением введения санкций со стороны США в прошлую пятницу в отношении 183 российских нефтяных танкеров. Акции "Роснефти" отреагировали падением на санкции США в отношении флагманского проекта компании "Восток Ойл" с ресурсной базой 6,5 миллиарда тонн премиальной малосернистой нефти", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения стоимости – акции "Совкомфлота" (-4,06%), "Магнита" (-3,33%), Московского кредитного банка (-3,12%), "Роснефти" (-2,69%), "Фармасинтеза" (-2,06%), "ПИКа" (-1,96%). ПРОГНОЗЫ "Если рыночные условия не ухудшатся, можно ожидать новых попыток прорыва к 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз на 14 января – 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев. Чернов ожидает, что 14 января индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2800-2900 пунктов.

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