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Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом - 13.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом
Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T19:10+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,47%, до 2 866,115 пункта; индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,64%, до 956,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 879,08 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожает на 1,58%, до 81,02 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня двигался вверх, в моменте превышая 2880 пунктов. Преобладали покупки акций нефтегазового сектора, в том числе тяжеловесных акций "Газпрома". Конъюнктура рынка благоприятствовала росту. Цены на нефть удерживались выше $80 за баррель, в то время как рубль нес умеренные потери", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Санкционный фон ухудшился, однако рынок явно не драматизирует, инвесторы не спешат с выводами, памятуя о скорой смене президента США и готовящуюся встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил эксперт. "Широкий рынок акций поддерживают имеющие большой вес в индексе Мосбиржи "Газпром" и Сбербанк. Наибольшее влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+4,68%), "Русснефти" (+4,57%), "Новатэка" (+4,42%), "Газпрома" (+4,21%), "Соллерса" (+3,45%), "Юнипро" (+3,07%). "Бумаги "Совкомфлота" остаются под давлением введения санкций со стороны США в прошлую пятницу в отношении 183 российских нефтяных танкеров. Акции "Роснефти" отреагировали падением на санкции США в отношении флагманского проекта компании "Восток Ойл" с ресурсной базой 6,5 миллиарда тонн премиальной малосернистой нефти", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения стоимости – акции "Совкомфлота" (-4,06%), "Магнита" (-3,33%), Московского кредитного банка (-3,12%), "Роснефти" (-2,69%), "Фармасинтеза" (-2,06%), "ПИКа" (-1,96%). ПРОГНОЗЫ "Если рыночные условия не ухудшатся, можно ожидать новых попыток прорыва к 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз на 14 января – 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев. Чернов ожидает, что 14 января индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
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биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом
Российский рынок акций показал серьезный рост по итогам торгов понедельника
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,47%, до 2 866,115 пункта; индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,64%, до 956,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 879,08 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожает на 1,58%, до 81,02 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня двигался вверх, в моменте превышая 2880 пунктов. Преобладали покупки акций нефтегазового сектора, в том числе тяжеловесных акций "Газпрома". Конъюнктура рынка благоприятствовала росту. Цены на нефть удерживались выше $80 за баррель, в то время как рубль нес умеренные потери", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Санкционный фон ухудшился, однако рынок явно не драматизирует, инвесторы не спешат с выводами, памятуя о скорой смене президента США и готовящуюся встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил эксперт.
"Широкий рынок акций поддерживают имеющие большой вес в индексе Мосбиржи "Газпром" и Сбербанк. Наибольшее влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+4,68%), "Русснефти" (+4,57%), "Новатэка" (+4,42%), "Газпрома" (+4,21%), "Соллерса" (+3,45%), "Юнипро" (+3,07%).
"Бумаги "Совкомфлота" остаются под давлением введения санкций со стороны США в прошлую пятницу в отношении 183 российских нефтяных танкеров. Акции "Роснефти" отреагировали падением на санкции США в отношении флагманского проекта компании "Восток Ойл" с ресурсной базой 6,5 миллиарда тонн премиальной малосернистой нефти", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения стоимости – акции "Совкомфлота" (-4,06%), "Магнита" (-3,33%), Московского кредитного банка (-3,12%), "Роснефти" (-2,69%), "Фармасинтеза" (-2,06%), "ПИКа" (-1,96%).
"Если рыночные условия не ухудшатся, можно ожидать новых попыток прорыва к 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз на 14 января – 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев.
Чернов ожидает, что 14 января индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
Золото дешевеет после четырех дней роста стоимости подряд