Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250113/rynok-854167811.html
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом - 13.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом
Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T19:10+0300
2025-01-13T19:11+0300
экономика
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/60/841356093_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_31d9e80d2470a54e1e583c852b8c1447.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,47%, до 2 866,115 пункта; индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,64%, до 956,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 879,08 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожает на 1,58%, до 81,02 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня двигался вверх, в моменте превышая 2880 пунктов. Преобладали покупки акций нефтегазового сектора, в том числе тяжеловесных акций "Газпрома". Конъюнктура рынка благоприятствовала росту. Цены на нефть удерживались выше $80 за баррель, в то время как рубль нес умеренные потери", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Санкционный фон ухудшился, однако рынок явно не драматизирует, инвесторы не спешат с выводами, памятуя о скорой смене президента США и готовящуюся встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил эксперт. "Широкий рынок акций поддерживают имеющие большой вес в индексе Мосбиржи "Газпром" и Сбербанк. Наибольшее влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+4,68%), "Русснефти" (+4,57%), "Новатэка" (+4,42%), "Газпрома" (+4,21%), "Соллерса" (+3,45%), "Юнипро" (+3,07%). "Бумаги "Совкомфлота" остаются под давлением введения санкций со стороны США в прошлую пятницу в отношении 183 российских нефтяных танкеров. Акции "Роснефти" отреагировали падением на санкции США в отношении флагманского проекта компании "Восток Ойл" с ресурсной базой 6,5 миллиарда тонн премиальной малосернистой нефти", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения стоимости – акции "Совкомфлота" (-4,06%), "Магнита" (-3,33%), Московского кредитного банка (-3,12%), "Роснефти" (-2,69%), "Фармасинтеза" (-2,06%), "ПИКа" (-1,96%). ПРОГНОЗЫ "Если рыночные условия не ухудшатся, можно ожидать новых попыток прорыва к 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз на 14 января – 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев. Чернов ожидает, что 14 января индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
https://1prime.ru/20250113/zoloto-854167550.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/60/841356093_143:0:2276:1600_1920x0_80_0_0_b0213ea6c66924f9dd6e3c6ebd194197.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
19:10 13.01.2025 (обновлено: 19:11 13.01.2025)
 
Российский рынок акций завершил торги уверенным ростом

Российский рынок акций показал серьезный рост по итогам торгов понедельника

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций продемонстрировал серьезный рост по итогам основных торгов понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,47%, до 2 866,115 пункта; индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,64%, до 956,57 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,69%, до 879,08 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 18.57 мск дорожает на 1,58%, до 81,02 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня двигался вверх, в моменте превышая 2880 пунктов. Преобладали покупки акций нефтегазового сектора, в том числе тяжеловесных акций "Газпрома". Конъюнктура рынка благоприятствовала росту. Цены на нефть удерживались выше $80 за баррель, в то время как рубль нес умеренные потери", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Санкционный фон ухудшился, однако рынок явно не драматизирует, инвесторы не спешат с выводами, памятуя о скорой смене президента США и готовящуюся встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил эксперт.
"Широкий рынок акций поддерживают имеющие большой вес в индексе Мосбиржи "Газпром" и Сбербанк. Наибольшее влияние на рынок продолжают оказывать геополитические новости", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах роста – акции "СПБ Биржи" (+4,68%), "Русснефти" (+4,57%), "Новатэка" (+4,42%), "Газпрома" (+4,21%), "Соллерса" (+3,45%), "Юнипро" (+3,07%).
"Бумаги "Совкомфлота" остаются под давлением введения санкций со стороны США в прошлую пятницу в отношении 183 российских нефтяных танкеров. Акции "Роснефти" отреагировали падением на санкции США в отношении флагманского проекта компании "Восток Ойл" с ресурсной базой 6,5 миллиарда тонн премиальной малосернистой нефти", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения стоимости – акции "Совкомфлота" (-4,06%), "Магнита" (-3,33%), Московского кредитного банка (-3,12%), "Роснефти" (-2,69%), "Фармасинтеза" (-2,06%), "ПИКа" (-1,96%).

ПРОГНОЗЫ

"Если рыночные условия не ухудшатся, можно ожидать новых попыток прорыва к 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Прогноз на 14 января – 2800-2900 пунктов", - говорит Шепелев.
Чернов ожидает, что 14 января индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2800-2900 пунктов.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Золото дешевеет после четырех дней роста стоимости подряд
19:00
 
Экономикабиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТСроссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала