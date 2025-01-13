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Песков назвал последствия санкций США против нефтегаза России - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал последствия санкций США против нефтегаза России
Песков назвал последствия санкций США против нефтегаза России - 13.01.2025, ПРАЙМ
Песков назвал последствия санкций США против нефтегаза России
Новые санкции против российского нефтегазового сектора вызовут дестабилизацию на мировых рынках, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T12:55+0300
2025-01-13T12:55+0300
энергетика
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Новые санкции против российского нефтегазового сектора вызовут дестабилизацию на мировых рынках, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вместе с тем, конечно же, подобные решения не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков, нефтяных рынков", - заметил пресс-секретарь главы государства.Песков добавил, что Кремль будет внимательно следить за этими последствиями и работать над минимизацией их влияния на российские компании.
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россия, сша
Энергетика, РОССИЯ, США
12:55 13.01.2025
 
Песков назвал последствия санкций США против нефтегаза России

Песков: санкции США против нефтегаза ведут к дестабилизации мировых рынков

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Новые санкции против российского нефтегазового сектора вызовут дестабилизацию на мировых рынках, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вместе с тем, конечно же, подобные решения не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков, нефтяных рынков", - заметил пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что Кремль будет внимательно следить за этими последствиями и работать над минимизацией их влияния на российские компании.
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