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Шольца намерены опросить по работе фонда в поддержку "Северного потока-2"

Шольца намерены опросить по работе фонда в поддержку "Северного потока-2" - 13.01.2025, ПРАЙМ

Шольца намерены опросить по работе фонда в поддержку "Северного потока-2"

Комиссия ландтага Мекленбурга - Передней Померании по расследованию работы деятельности фонда Klimastiftung MV, который поддерживал строительство "Северного... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T23:03+0300

2025-01-13T23:03+0300

2025-01-13T23:03+0300

политика

германия

олаф шольц

северный поток - 2

фонд

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БЕРЛИН, 13 янв - ПРАЙМ. Комиссия ландтага Мекленбурга - Передней Померании по расследованию работы деятельности фонда Klimastiftung MV, который поддерживал строительство "Северного потока-2", хочет вызвать канцлера ФРГ Олафа Шольца в качестве свидетеля, сообщает телерадиокомпания NDR. В июне 2024 года в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда вызвали экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и премьер-министра федеральной земли Мануэлу Швезиг. "Федерального канцлера Олафа Шольца (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) намерены вызвать в Шверин качестве свидетеля на заседание парламентской комиссии по расследованию (деятельности - ред.) фонда Klimastiftung MV", — сообщил NDR со ссылкой на представителей парламентской комиссии. Соответствующие ходатайство внесли фракции ландтага от Христианско-демократического союза (ХДС), свободных демократов (СвДП) и "Зеленых". Целью запланированных слушаний будет узнать подробности предполагаемого сотрудничества бывшего федерального правительства (коалиция блока ХДС/ХСС и социал-демократов) и Шольца лично (в те годы министра финансов) с земельным правительством при создании фонда. Ходатайство будет обсуждаться в закрытой части заседания комиссии в пятницу. По словам председатель фракции СДПГ в ландтаге Томаса Крюгера, желание ХДС, СвДП и "Зеленых" вызвать Шольца - лишь признак того, что те вступили в предвыборную кампанию. Ранее Крюгер, который наряду с депутатами из других партий входит в состав комиссии по расследованию, сообщил, что в ходе закрытого заседания парламентской комиссии в июне неназванные свидетели сообщали, что агенты американских спецслужб еще в пору прошлого президентства Дональда Трампа пытались помешать постройке "Северного потока-2", проводя агентурную работу напрямую в Германии. В январе 2021 года парламент Мекленбурга — Передней Померании большинством голосов одобрил предложение правительства в лице Швезиг создать фонд в поддержку газопровода (Klimastiftung MV). Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат поддерживать завершение строительства "Северного потока-2". Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод незадолго до произошедших на них терактов. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США. "Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. А 27 сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока-2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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германия, олаф шольц, северный поток - 2, фонд