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Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T16:11+0300
2025-01-13T16:11+0300
венгрия
россия
газопровод "турецкий поток"
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БУДАПЕШТ, 13 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей газа. Об этом он написал в социальных сетях."Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет", - отметил глава МИД Венгрии.Он отметил, что поставки газа в Венгрию и Центральную Европу невозможны без газопровода "Турецкий поток", который работает надежно уже много лет. Он выразил надежду на то, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будут обеспечены всеми соответствующими сторонами.Ранее Украина предприняла попытку атаковать станцию, целью которой было перекрытие поставок газа в европейские страны. Все беспилотные летательные аппараты были сбиты.
https://1prime.ru/20250113/ataka-854160392.html
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венгрия, россия, газопровод "турецкий поток"
ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Газопровод "Турецкий поток"
16:11 13.01.2025
 
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"

Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 13 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей газа. Об этом он написал в социальных сетях.
"Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет", - отметил глава МИД Венгрии.
Он отметил, что поставки газа в Венгрию и Центральную Европу невозможны без газопровода "Турецкий поток", который работает надежно уже много лет. Он выразил надежду на то, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будут обеспечены всеми соответствующими сторонами.
Ранее Украина предприняла попытку атаковать станцию, целью которой было перекрытие поставок газа в европейские страны. Все беспилотные летательные аппараты были сбиты.
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ВЕНГРИЯРОССИЯГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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