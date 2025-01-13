https://1prime.ru/20250113/siyyarto-854160926.html

Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"

Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ

Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T16:11+0300

2025-01-13T16:11+0300

2025-01-13T16:11+0300

венгрия

россия

газопровод "турецкий поток"

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БУДАПЕШТ, 13 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей газа. Об этом он написал в социальных сетях."Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет", - отметил глава МИД Венгрии.Он отметил, что поставки газа в Венгрию и Центральную Европу невозможны без газопровода "Турецкий поток", который работает надежно уже много лет. Он выразил надежду на то, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будут обеспечены всеми соответствующими сторонами.Ранее Украина предприняла попытку атаковать станцию, целью которой было перекрытие поставок газа в европейские страны. Все беспилотные летательные аппараты были сбиты.

https://1prime.ru/20250113/ataka-854160392.html

венгрия

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венгрия, россия, газопровод "турецкий поток"