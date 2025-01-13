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Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" - 13.01.2025, ПРАЙМ
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T16:11+0300
2025-01-13T16:11+0300
2025-01-13T16:11+0300
венгрия
россия
газопровод "турецкий поток"
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БУДАПЕШТ, 13 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей газа. Об этом он написал в социальных сетях."Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет", - отметил глава МИД Венгрии.Он отметил, что поставки газа в Венгрию и Центральную Европу невозможны без газопровода "Турецкий поток", который работает надежно уже много лет. Он выразил надежду на то, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будут обеспечены всеми соответствующими сторонами.Ранее Украина предприняла попытку атаковать станцию, целью которой было перекрытие поставок газа в европейские страны. Все беспилотные летательные аппараты были сбиты.
https://1prime.ru/20250113/ataka-854160392.html
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венгрия, россия, газопровод "турецкий поток"
ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, Газопровод "Турецкий поток"
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока"
Сийярто осудил атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
БУДАПЕШТ, 13 янв - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал атаку Киева на компрессорную станцию "Турецкого потока" посягательством на суверенитет стран-получателей газа. Об этом он написал в социальных сетях.
"Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждая акция, угрожающая безопасности нашего энергоснабжения, должна считаться нападением на суверенитет", - отметил глава МИД Венгрии.
Он отметил, что поставки газа в Венгрию и Центральную Европу невозможны без газопровода "Турецкий поток", который работает надежно уже много лет. Он выразил надежду на то, что безопасность и функциональность этого маршрута поставок будут обеспечены всеми соответствующими сторонами.
Ранее Украина предприняла попытку атаковать станцию, целью которой было перекрытие поставок газа в европейские страны. Все беспилотные летательные аппараты были сбиты.
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