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Делегация парламента Словакии намерена снова посетить Россию

Делегация парламента Словакии намерена снова посетить Россию - 13.01.2025, ПРАЙМ

Делегация парламента Словакии намерена снова посетить Россию

Делегация словацкого парламента получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит Россию в этом году. Об этом сообщил журналистам... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T15:27+0300

2025-01-13T15:27+0300

2025-01-13T15:27+0300

политика

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визит

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Делегация словацкого парламента получила приглашения от Москвы на различные мероприятия и снова посетит Россию в этом году. Об этом сообщил журналистам вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко. Его заявление опубликовано на странице в социальной сети Facebook*.Он выразил уверенность, что визит парламентской делегации Словакии "является не последним в этом году". Также Данко от имени делегации выразил благодарность за прием. Он добавил, что Россия смогла под руководством президента Владимира Путина преодолеть разные вызовы и поэтому Словакия относится к ней с уважением и хочет строить отношения на доверии. Кроме того, Данко отметил возможность развития двусторонних отношений и высоко оценил экономическое развитие России."Мы взаимно оценили то, что этот диалог может помочь развитию наших отношений, поскольку мы видим в России большой экономический прогресс, видим во многих областях успехи, развитие продовольственного самообеспечения", — сказал он.В подписи к опубликованной видеозаписи Данко добавил, что сейчас РФ переживает самый большой подъем в сельском хозяйстве, поскольку она сама начала производить продукты высокого качества.Планируется, что делегация словацкого парламента в составе шести человек будет находиться в России до 15 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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россия, словакия, визит