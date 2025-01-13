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Вице-спикер Словакии заявил о начале диалога с РФ на парламентском уровне
Вице-спикер Словакии заявил о начале диалога с РФ на парламентском уровне - 13.01.2025, ПРАЙМ
Вице-спикер Словакии заявил о начале диалога с РФ на парламентском уровне
Словакия первой в ЕС за последнее время проявила желание к диалогу с Россией на парламентском уровне, заявил журналистам вице-спикер парламента республики,... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T17:20+0300
2025-01-13T17:20+0300
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БРАТИСЛАВА, 13 янв - ПРАЙМ. Словакия первой в ЕС за последнее время проявила желание к диалогу с Россией на парламентском уровне, заявил журналистам вице-спикер парламента республики, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. Его заявление опубликовано на странице в соцсети Facebook*."Я очень рад, что мы здесь (в России — ред.)... первый парламент из Европейского союза, который начал диалог, он очень важен для решения многих проблем", — сказал он.Ранее вице-спикер отметил, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с РФ и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Он также сообщил, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в Россию важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию. Планируется, что делегация словацкого парламента пробудет в России до 15 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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россия, словакия, ес, международные отношения
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕС, международные отношения
Вице-спикер Словакии заявил о начале диалога с РФ на парламентском уровне
Данко: Словакия первой в ЕС снова начала диалог с РФ на парламентском уровне
БРАТИСЛАВА, 13 янв - ПРАЙМ. Словакия первой в ЕС за последнее время проявила желание к диалогу с Россией на парламентском уровне, заявил журналистам вице-спикер парламента республики, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. Его заявление опубликовано на странице в соцсети Facebook*.
"Я очень рад, что мы здесь (в России — ред.)... первый парламент из Европейского союза, который начал диалог, он очень важен для решения многих проблем", — сказал он.
Ранее вице-спикер отметил, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с РФ и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Он также сообщил, что одной из тем его встреч в Москве станет сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в Россию важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.
Планируется, что делегация словацкого парламента пробудет в России до 15 января.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Делегация парламента Словакии намерена снова посетить Россию