https://1prime.ru/20250113/sochi-854166834.html
Названо число людей, посетивших Сочи с начала года
Названо число людей, посетивших Сочи с начала года - 13.01.2025, ПРАЙМ
Названо число людей, посетивших Сочи с начала года
Более 500 тысяч отдыхающих посетили Сочи с начала 2025 года, увеличение турпотока сохраняется на уровне 5%, сообщили в пресс-службе администрации. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T18:39+0300
2025-01-13T18:39+0300
2025-01-13T18:39+0300
экономика
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сочи
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СОЧИ, 13 янв – ПРАЙМ. Более 500 тысяч отдыхающих посетили Сочи с начала 2025 года, увеличение турпотока сохраняется на уровне 5%, сообщили в пресс-службе администрации. Накануне чиновники заявляли, что в новогодние праздники на курорте отдохнуло 496 тысяч путешественников, что на 5% больше, чем в аналогичный период годом ранее. "В Сочи продолжается активный зимний сезон. Одновременно на побережье и в горах находятся 115 тысяч туристов. С начала года общий турпоток составил порядка 550 тысяч человек, рост остается на уровне 5%", - сообщается в релизе сочинской мэрии. Говоря о туристическом потенциале курорта, власти в рамках очередного заседания также обсудили новый налог для отдыхающих, который введен с 1 января 2025 года. Деньги будут поступать в бюджет, увеличивая доходную часть города, считают чиновники. "Средства мы сможем направлять не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на реализацию муниципальных программ, после обсуждения с нашим депутатским корпусом и жителями. Сейчас важно провести детальную разъяснительную работу со всеми субъектами, участвующими в сборе туристического налога на территории нашего города", - приводятся в релизе администрации города слова мэра Андрея Прошунина.
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россия, туризм, сочи, турпоток
Экономика, РОССИЯ, Туризм, СОЧИ, турпоток
Названо число людей, посетивших Сочи с начала года
Власти Сочи: более 500 тыс человек посетили город с начала этого года
СОЧИ, 13 янв – ПРАЙМ. Более 500 тысяч отдыхающих посетили Сочи с начала 2025 года, увеличение турпотока сохраняется на уровне 5%, сообщили в пресс-службе администрации.
Накануне чиновники заявляли, что в новогодние праздники на курорте отдохнуло 496 тысяч путешественников, что на 5% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
"В Сочи продолжается активный зимний сезон. Одновременно на побережье и в горах находятся 115 тысяч туристов. С начала года общий турпоток составил порядка 550 тысяч человек, рост остается на уровне 5%", - сообщается в релизе сочинской мэрии.
Говоря о туристическом потенциале курорта, власти в рамках очередного заседания также обсудили новый налог для отдыхающих, который введен с 1 января 2025 года. Деньги будут поступать в бюджет, увеличивая доходную часть города, считают чиновники.
"Средства мы сможем направлять не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на реализацию муниципальных программ, после обсуждения с нашим депутатским корпусом и жителями. Сейчас важно провести детальную разъяснительную работу со всеми субъектами, участвующими в сборе туристического налога на территории нашего города", - приводятся в релизе администрации города слова мэра Андрея Прошунина.
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