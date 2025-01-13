https://1prime.ru/20250113/sochi-854166834.html

Названо число людей, посетивших Сочи с начала года

Названо число людей, посетивших Сочи с начала года - 13.01.2025, ПРАЙМ

Названо число людей, посетивших Сочи с начала года

Более 500 тысяч отдыхающих посетили Сочи с начала 2025 года, увеличение турпотока сохраняется на уровне 5%, сообщили в пресс-службе администрации. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T18:39+0300

2025-01-13T18:39+0300

2025-01-13T18:39+0300

экономика

россия

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сочи

турпоток

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СОЧИ, 13 янв – ПРАЙМ. Более 500 тысяч отдыхающих посетили Сочи с начала 2025 года, увеличение турпотока сохраняется на уровне 5%, сообщили в пресс-службе администрации. Накануне чиновники заявляли, что в новогодние праздники на курорте отдохнуло 496 тысяч путешественников, что на 5% больше, чем в аналогичный период годом ранее. "В Сочи продолжается активный зимний сезон. Одновременно на побережье и в горах находятся 115 тысяч туристов. С начала года общий турпоток составил порядка 550 тысяч человек, рост остается на уровне 5%", - сообщается в релизе сочинской мэрии. Говоря о туристическом потенциале курорта, власти в рамках очередного заседания также обсудили новый налог для отдыхающих, который введен с 1 января 2025 года. Деньги будут поступать в бюджет, увеличивая доходную часть города, считают чиновники. "Средства мы сможем направлять не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на реализацию муниципальных программ, после обсуждения с нашим депутатским корпусом и жителями. Сейчас важно провести детальную разъяснительную работу со всеми субъектами, участвующими в сборе туристического налога на территории нашего города", - приводятся в релизе администрации города слова мэра Андрея Прошунина.

https://1prime.ru/20250113/vetnam-854158520.html

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россия, туризм, сочи, турпоток