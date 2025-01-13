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"Солар" запустил перенос сайтов компаний с Cloudflare на Solar Space

"Солар" запустил перенос сайтов компаний с Cloudflare на Solar Space - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Солар" запустил перенос сайтов компаний с Cloudflare на Solar Space

ГК "Солар" запустила возможность переноса сайтов российских компаний с CDN-cервиса американской Cloudflare на свою платформу Solar Space, миграция происходит с... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T06:26+0300

2025-01-13T06:26+0300

2025-01-13T06:26+0300

технологии

россия

москва

cloudflare

роскомнадзор

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ГК "Солар" запустила возможность переноса сайтов российских компаний с CDN-cервиса американской Cloudflare на свою платформу Solar Space, миграция происходит с помощью одной кнопки, рассказали РИА Новости в компании. Cloudflare - американская компания, основанная в 2009 году. Предоставляет услуги CDN (сетевая инфраструктура, обеспечивающая быструю доставку контента), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. Первый в России сервер Cloudflare был открыт в 2016 году. В ноябре 2024 года Роскомнадзор рекомендовал владельцам интернет-ресурсов в России отказаться от Cloudflare, которая использует технологии для обхода ограничений доступа к запрещенной информации. "Группа компаний "Солар", архитектор комплексной кибербезопасности, запустила функцию переноса сайтов среднего и малого бизнеса с зарубежного CDN-cервиса Cloudflare на российскую облачную платформу киберзащиты Solar Space. Миграция осуществляется с помощью одной кнопки, а российское решение обладает еще большими преимуществами для защиты сайтов от DDoS-, ботовых и веб-атак, направленных на эксплуатацию уязвимостей", - рассказали в ГК "Солар". Чтобы перенести ресурс, их владельцам нужно зарегистрироваться в личном кабинете через электронную почту - адрес ящика может не совпадать с адресом, указанным в Cloudflare. Далее необходимо нажать кнопку "Импорт из Cloudflare", после чего домены, которые защищает зарубежный провайдер, "подтянутся" в личный кабинет Solar Space. После этого нужно верифицировать домены и перенаправить трафик на центр фильтрации "Солара", сменив DNS-A записи. На сервисе активируется защита сайтов от кибератак, а компания сможет отслеживать движение и источники трафика по графикам. "Мы понимаем, что существующие облачные решения часто полагаются на штат специалистов, которые вручную противостоят атакам, однако профессиональные кибератаки, основанные на использовании машинного обучения, меняются настолько быстро, что человек просто не успевает адаптироваться. Именно поэтому мы создали инновационный антибот-алгоритм на базе ИИ, который эффективно защищает веб-сайты от угроз в реальном времени", - прокомментировал директор платформы облачной киберзащиты Solar Space Артем Избаенков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, москва, cloudflare, роскомнадзор