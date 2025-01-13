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Американский сенатор предрек "шок и трепет" от волны первых указов Трампа - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Американский сенатор предрек "шок и трепет" от волны первых указов Трампа
Американский сенатор предрек "шок и трепет" от волны первых указов Трампа - 13.01.2025, ПРАЙМ
Американский сенатор предрек "шок и трепет" от волны первых указов Трампа
Первые указы избранного американского президента Дональда Трампа вызовут "шок и трепет", заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T12:16+0300
2025-01-13T12:16+0300
политика
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Первые указы избранного американского президента Дональда Трампа вызовут "шок и трепет", заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо. "Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, его указы вызовут шок и трепет. Целая волна указов будет касаться экономики, а также границ", - сказал сенатор, выступая на телеканале CBS News. Как отметил Баррассо, для Трампа не имеет значения количество законопроектов, которые могут потребоваться для реализации его программы. Он подчеркнул, что экс-глава Белого дома в первую очередь ориентирован на результат. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ. Уточнялось, что одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 - меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. В начале ноября пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп отменит указы администрации президента США Джо Байдена в течение первой недели своего президентского срока. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
12:16 13.01.2025
 
Американский сенатор предрек "шок и трепет" от волны первых указов Трампа

Сенатор Баррассо предрек "шок и трепет" от волны первых указов Трампа

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Первые указы избранного американского президента Дональда Трампа вызовут "шок и трепет", заявил сенатор-республиканец Джон Баррассо.
"Когда президент Трамп вступит в должность в следующий понедельник, его указы вызовут шок и трепет. Целая волна указов будет касаться экономики, а также границ", - сказал сенатор, выступая на телеканале CBS News.
Как отметил Баррассо, для Трампа не имеет значения количество законопроектов, которые могут потребоваться для реализации его программы. Он подчеркнул, что экс-глава Белого дома в первую очередь ориентирован на результат.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ. Уточнялось, что одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 - меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.
В начале ноября пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп отменит указы администрации президента США Джо Байдена в течение первой недели своего президентского срока.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
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ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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