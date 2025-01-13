https://1prime.ru/20250113/sud-854161523.html

Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту - 13.01.2025, ПРАЙМ

Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых в деле о теракте на Крымском мосту в 2022 году до 8 июня. Об этом сообщает... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T16:46+0300

2025-01-13T16:46+0300

2025-01-13T16:46+0300

россия

крымский мост

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв - ПРАЙМ. Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемых в деле о теракте на Крымском мосту в 2022 году до 8 июня. Об этом сообщает корреспондент агентства РИА Новости."Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 8 июня", - отмечается в сообщении суда.В дело вовлечены восемь человек, которым предъявлены обвинения по статьям о террористических актах и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Обвиняемыми по делу проходят Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.Группа изготовила взрывное устройство, которое было доставлено на мост и приведено в действие, унесшим жизни пяти человек. Уголовное дело было передано в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года, а первое слушание по существу назначено на 21 января.

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россия, крымский мост