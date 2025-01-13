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Суд утвердил взыскание средств с банка UBS по иску Газэнергобанка

Суд утвердил взыскание средств с банка UBS по иску Газэнергобанка - 13.01.2025, ПРАЙМ

Суд утвердил взыскание средств с банка UBS по иску Газэнергобанка

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая в сентябре по иску калужского Газэнергобанка взыскала более 10,1 миллиона евро и... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T16:49+0300

2025-01-13T16:49+0300

2025-01-13T16:49+0300

россия

суд

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МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая в сентябре по иску калужского Газэнергобанка взыскала более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов (в сумме – более 2 миллиардов рублей на тот момент) с крупнейшего швейцарского банка UBS AG. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу ответчика на решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Изначально этот иск Газэнергобанка был предъявлен в июле 2023 года швейцарскому банку Credit Suisse. После того как состоялось поглощение первоначального ответчика банком UBS, суд в июле 2024 года произвел процессуальную замену. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Газэнергобанк был участником синдиката банков, выдавших в 2021 году кредит Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик в 2022 году погасил кредит, но банк-агент из-за санкций не перечислил деньги, причитающиеся российским банкам-участникам синдиката, в том числе истцу. В иске калужский банк потребовал от агента выплатить основной долг вместе с процентами. В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.

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россия, суд