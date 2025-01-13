Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд утвердил взыскание средств с банка UBS по иску Газэнергобанка - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250113/sud-854161639.html
Суд утвердил взыскание средств с банка UBS по иску Газэнергобанка
Суд утвердил взыскание средств с банка UBS по иску Газэнергобанка - 13.01.2025, ПРАЙМ
Суд утвердил взыскание средств с банка UBS по иску Газэнергобанка
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая в сентябре по иску калужского Газэнергобанка взыскала более 10,1 миллиона евро и... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T16:49+0300
2025-01-13T16:49+0300
россия
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_ffd4dc3743d5e2ac23ae1ac1f8234b73.jpg
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая в сентябре по иску калужского Газэнергобанка взыскала более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов (в сумме – более 2 миллиардов рублей на тот момент) с крупнейшего швейцарского банка UBS AG. Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу ответчика на решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Изначально этот иск Газэнергобанка был предъявлен в июле 2023 года швейцарскому банку Credit Suisse. После того как состоялось поглощение первоначального ответчика банком UBS, суд в июле 2024 года произвел процессуальную замену. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. Газэнергобанк был участником синдиката банков, выдавших в 2021 году кредит Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик в 2022 году погасил кредит, но банк-агент из-за санкций не перечислил деньги, причитающиеся российским банкам-участникам синдиката, в том числе истцу. В иске калужский банк потребовал от агента выплатить основной долг вместе с процентами. В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.
https://1prime.ru/20250109/sud-854091632.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/58/841455823_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_178c7c47d7f36c00ba347295fe603eae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд
РОССИЯ, суд
16:49 13.01.2025
 
Суд утвердил взыскание средств с банка UBS по иску Газэнергобанка

Суд утвердил взыскание с банка UBS 10,1 млн евро и $10,2 млн по иску Газэнергобанка

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая в сентябре по иску калужского Газэнергобанка взыскала более 10,1 миллиона евро и более 10,2 миллиона долларов (в сумме – более 2 миллиардов рублей на тот момент) с крупнейшего швейцарского банка UBS AG.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу ответчика на решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Изначально этот иск Газэнергобанка был предъявлен в июле 2023 года швейцарскому банку Credit Suisse. После того как состоялось поглощение первоначального ответчика банком UBS, суд в июле 2024 года произвел процессуальную замену. Исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Газэнергобанк был участником синдиката банков, выдавших в 2021 году кредит Uzauto Motors, крупному производителю легковых автомобилей в Узбекистане. Агентом синдкредита выступило лондонское отделение Credit Suisse. Заемщик в 2022 году погасил кредит, но банк-агент из-за санкций не перечислил деньги, причитающиеся российским банкам-участникам синдиката, в том числе истцу. В иске калужский банк потребовал от агента выплатить основной долг вместе с процентами.
В марте 2023 года стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого центробанк Швейцарии заявил, что UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В июне 2024 года группа UBS официально объявила о завершении покупки Credit Suisse.
Суд, правосудие
Суд в феврале приступит к спору Совкомбанка и Euroclear
9 января, 11:38
 
РОССИЯсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала