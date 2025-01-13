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Стало известно, сколько заплатит Британия за тарифы на импорт в США

Стало известно, сколько заплатит Британия за тарифы на импорт в США - 13.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько заплатит Британия за тарифы на импорт в США

Ущерб промышленности Великобритании, нанесенный введением избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт в Соединенные Штаты, может составить 3... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T15:47+0300

2025-01-13T15:47+0300

2025-01-13T15:47+0300

экономика

сша

великобритания

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ущерб промышленности Великобритании, нанесенный введением избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на импорт в Соединенные Штаты, может составить 3 миллиарда долларов в год, следует из анализа исследовательской компании Boston Consulting Group, результаты которого публикует британская газета Telegraph. "Тарифы Дональда Трампа грозят обойтись британскому производству в 3 миллиарда долларов или 2,5 миллиарда фунтов в год... Автомобилестроение, аэрокосмическая отрасль, фармацевтика и машиностроение находятся среди секторов, на которых предложенные пошлины в размере 20% на импорт в США могут отразиться сильнее всего", - говорится в публикации издания со ссылкой на результаты исследования. Трамп ранее заявлял о планах вести протекционистскую политику и ввести тарифы в размере 10-20% на импорт, а в случае их китайского происхождения - в размере до 60%. Британия применяла введенные Евросоюзом пошлины на американские товары из-за тарифов США на европейскую сталь даже после выхода из ЕС. В 2022 году Британия приостановила действие тарифов, но не отменила их полностью. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Дональд Трамп может освободить Великобританию от уплаты тарифов на импортные товары и услуги в рамках особой сделки. До этого министр финансов Великобритании Рейчел Ривз заявила, что Британия продолжит продвигать в диалоге с США идею о свободной торговле. Она выразила уверенность, что при Трампе нынешние торговые потоки между странами сохранятся.

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сша

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сша, великобритания