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В МТА рассказали об изменении цен на дизтопливо и бензина на московских АЗС
В МТА рассказали об изменении цен на дизтопливо и бензина на московских АЗС - 13.01.2025, ПРАЙМ
В МТА рассказали об изменении цен на дизтопливо и бензина на московских АЗС
Средние цены дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 на московских автозаправках с 9 по 13 января не изменились, следует из данных Московской топливной... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T14:03+0300
2025-01-13T14:03+0300
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аи-92
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дизтопливо
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средние цены дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 на московских автозаправках с 9 по 13 января не изменились, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Дизтопливо по-прежнему стоит 69,27 рубля за литр, бензин Аи-92 - 56,19 рубля, а Аи-95 - 62,19 рубля в среднем. При этом лишь средняя стоимость бензина марки Аи-100 выросла за отчетный период на 2 копейки, до 85,81 рубля за литр. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января текущего года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, МТА, Аи-92, Аи-95, дизтопливо
В МТА рассказали об изменении цен на дизтопливо и бензина на московских АЗС
МТА: цены дизтоплива и бензина на московских АЗС Москвы не изменились с четверга
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средние цены дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 на московских автозаправках с 9 по 13 января не изменились, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Дизтопливо по-прежнему стоит 69,27 рубля за литр, бензин Аи-92 - 56,19 рубля, а Аи-95 - 62,19 рубля в среднем.
При этом лишь средняя стоимость бензина марки Аи-100 выросла за отчетный период на 2 копейки, до 85,81 рубля за литр.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января текущего года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
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