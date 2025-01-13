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В МТА рассказали об изменении цен на дизтопливо и бензина на московских АЗС

В МТА рассказали об изменении цен на дизтопливо и бензина на московских АЗС - 13.01.2025, ПРАЙМ

В МТА рассказали об изменении цен на дизтопливо и бензина на московских АЗС

Средние цены дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 на московских автозаправках с 9 по 13 января не изменились, следует из данных Московской топливной... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T14:03+0300

2025-01-13T14:03+0300

2025-01-13T14:03+0300

экономика

россия

москва

мта

аи-92

аи-95

дизтопливо

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Средние цены дизельного топлива, бензина Аи-92 и Аи-95 на московских автозаправках с 9 по 13 января не изменились, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Дизтопливо по-прежнему стоит 69,27 рубля за литр, бензин Аи-92 - 56,19 рубля, а Аи-95 - 62,19 рубля в среднем. При этом лишь средняя стоимость бензина марки Аи-100 выросла за отчетный период на 2 копейки, до 85,81 рубля за литр. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января текущего года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.

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россия, москва, мта, аи-92, аи-95, дизтопливо