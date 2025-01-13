https://1prime.ru/20250113/tramp-854152346.html
"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию
"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию - 13.01.2025, ПРАЙМ
"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию
Стремление избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию — далеко не безумие, пишет Анатоль Ливен для британского издания Spectator. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T11:23+0300
2025-01-13T11:23+0300
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стремление избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию — далеко не безумие, пишет Анатоль Ливен для британского издания Spectator.Как отмечает издание, Трамп мыслит как реалист, что может стать лучшей основой для международного мира, и его подход основан на уважении к национальным интересам государств.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУтверждается, что Москва поддерживает Трампа, так как его риторика соответствует их взглядам на международные дела. Новый глава Белого дома, как и президент России Владимир Путин, видят мир как вопрос сфер влияния и защиты национальных интересов.По словам автора, либеральный американский интернационализм последних десятилетий не предотвратил войны и усугубил международную напряженность. Принятые в Соединенных Штатах доктрина Вулфовица и доктрина Буша привели к росту напряженности и риску войны.Со своей стороны, Евросоюз также встал на путь либерального интернационализма, что привело к его саморазрушению. ЕС пытался стать наднациональной сверхобщностью, не имея при этом народной легитимности."Для ЕС отказ Трампа от либерального интернационализма станет кошмарным потрясением. Однако будем надеяться, что он может стать спасительным и поможет спасти ЕС — пусть и в несколько измененном виде", — считает автор.В статье указывается, что высказываемые Трампом угрозы могут служить американским интересам, но его слова часто не соответствуют действиям.При этом аннексия Гренландии может привести к катастрофе для США и подтолкнуть Европу к России, подчеркивается в публикации."Доступ к природным ресурсам Гренландии, сколь угодно обширным, ограничен, а новые угрозы безопасности в Арктике совершенно мнимые и существуют лишь в воображении адмиралов, охочих до бюджетных ассигнований, и ученых, жаждущих грантов", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, ес, дональд трамп, гренландия, россия, владимир путин
США, ЕС, Дональд Трамп, Гренландия, РОССИЯ, Владимир Путин
"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию
Spectator: приобретение Гренландии Трампом спасет Европу и весь мир
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ.
Стремление избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию — далеко не безумие, пишет Анатоль Ливен для британского издания Spectator
.
Как отмечает издание, Трамп мыслит как реалист, что может стать лучшей основой для международного мира, и его подход основан на уважении к национальным интересам государств.
Утверждается, что Москва поддерживает Трампа, так как его риторика соответствует их взглядам на международные дела. Новый глава Белого дома, как и президент России Владимир Путин, видят мир как вопрос сфер влияния и защиты национальных интересов.
Уолц рассказал, какие планы по Гренландии рассматривает Трамп
По словам автора, либеральный американский интернационализм последних десятилетий не предотвратил войны и усугубил международную напряженность. Принятые в Соединенных Штатах доктрина Вулфовица и доктрина Буша привели к росту напряженности и риску войны.
Со своей стороны, Евросоюз также встал на путь либерального интернационализма, что привело к его саморазрушению. ЕС пытался стать наднациональной сверхобщностью, не имея при этом народной легитимности.
"Для ЕС отказ Трампа от либерального интернационализма станет кошмарным потрясением. Однако будем надеяться, что он может стать спасительным и поможет спасти ЕС — пусть и в несколько измененном виде", — считает автор.
В статье указывается, что высказываемые Трампом угрозы могут служить американским интересам, но его слова часто не соответствуют действиям.
При этом аннексия Гренландии может привести к катастрофе для США и подтолкнуть Европу к России, подчеркивается в публикации.
"Доступ к природным ресурсам Гренландии, сколь угодно обширным, ограничен, а новые угрозы безопасности в Арктике совершенно мнимые и существуют лишь в воображении адмиралов, охочих до бюджетных ассигнований, и ученых, жаждущих грантов", — делает вывод автор.