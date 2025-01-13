https://1prime.ru/20250113/tramp-854152346.html

"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию

"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию

Стремление избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию — далеко не безумие, пишет Анатоль Ливен для британского издания Spectator. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T11:23+0300

2025-01-13T11:23+0300

2025-01-13T11:23+0300

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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Стремление избранного президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию — далеко не безумие, пишет Анатоль Ливен для британского издания Spectator.Как отмечает издание, Трамп мыслит как реалист, что может стать лучшей основой для международного мира, и его подход основан на уважении к национальным интересам государств.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУтверждается, что Москва поддерживает Трампа, так как его риторика соответствует их взглядам на международные дела. Новый глава Белого дома, как и президент России Владимир Путин, видят мир как вопрос сфер влияния и защиты национальных интересов.По словам автора, либеральный американский интернационализм последних десятилетий не предотвратил войны и усугубил международную напряженность. Принятые в Соединенных Штатах доктрина Вулфовица и доктрина Буша привели к росту напряженности и риску войны.Со своей стороны, Евросоюз также встал на путь либерального интернационализма, что привело к его саморазрушению. ЕС пытался стать наднациональной сверхобщностью, не имея при этом народной легитимности."Для ЕС отказ Трампа от либерального интернационализма станет кошмарным потрясением. Однако будем надеяться, что он может стать спасительным и поможет спасти ЕС — пусть и в несколько измененном виде", — считает автор.В статье указывается, что высказываемые Трампом угрозы могут служить американским интересам, но его слова часто не соответствуют действиям.При этом аннексия Гренландии может привести к катастрофе для США и подтолкнуть Европу к России, подчеркивается в публикации."Доступ к природным ресурсам Гренландии, сколь угодно обширным, ограничен, а новые угрозы безопасности в Арктике совершенно мнимые и существуют лишь в воображении адмиралов, охочих до бюджетных ассигнований, и ученых, жаждущих грантов", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, ес, дональд трамп, гренландия, россия, владимир путин