Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250113/tramp-854152677.html
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии - 13.01.2025, ПРАЙМ
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии
Идея покупки Гренландии американским президентом Дональдом Трампом является не безумной, а вполне реальной. Такое мнение выразил Бывший верховный... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T11:39+0300
2025-01-13T11:39+0300
политика
сша
нато
дональд трамп
гренландия
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/24/834402409_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_373af301c653849e81b7da23a1904c8d.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Идея покупки Гренландии американским президентом Дональдом Трампом является не безумной, а вполне реальной. Такое мнение выразил Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис."Это не безумная идея... Мы можем сделать очень многое в контексте бизнеса и инвестиций, вытеснить россиян, вытеснить китайцев, и очень близко работать с самой Гренландией", - цитирует его слова издание Hill, сказанные им в ходе подкаста Cats Roundtable.Ставридис также отметил, что Гренландия не обязательно должна стать 51-м штатом, но важно тесно сотрудничать с островом.Избранный президент Трамп высказал мнение о включении Гренландии в состав США, подчеркивая ее стратегическое значение для национальной безопасности и борьбы с Китаем и Россией. В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается, но открыт для бизнеса.
https://1prime.ru/20250113/tramp-854152346.html
сша
гренландия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/24/834402409_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_0dfab98a2b909a023483c0d94e718776.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, нато, дональд трамп, гренландия
Политика, США, НАТО, Дональд Трамп, Гренландия
11:39 13.01.2025
 
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии

Ставридис не считает безумной идею Трампа о присоединении Гренландии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Дональд Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Идея покупки Гренландии американским президентом Дональдом Трампом является не безумной, а вполне реальной. Такое мнение выразил Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
"Это не безумная идея... Мы можем сделать очень многое в контексте бизнеса и инвестиций, вытеснить россиян, вытеснить китайцев, и очень близко работать с самой Гренландией", - цитирует его слова издание Hill, сказанные им в ходе подкаста Cats Roundtable.
Ставридис также отметил, что Гренландия не обязательно должна стать 51-м штатом, но важно тесно сотрудничать с островом.
Избранный президент Трамп высказал мнение о включении Гренландии в состав США, подчеркивая ее стратегическое значение для национальной безопасности и борьбы с Китаем и Россией. В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается, но открыт для бизнеса.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию
11:23
 
ПолитикаСШАНАТОДональд ТрампГренландия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала