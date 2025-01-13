https://1prime.ru/20250113/tramp-854152677.html
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии - 13.01.2025, ПРАЙМ
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии
Идея покупки Гренландии американским президентом Дональдом Трампом является не безумной, а вполне реальной. Такое мнение выразил Бывший верховный... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T11:39+0300
2025-01-13T11:39+0300
2025-01-13T11:39+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Идея покупки Гренландии американским президентом Дональдом Трампом является не безумной, а вполне реальной. Такое мнение выразил Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис."Это не безумная идея... Мы можем сделать очень многое в контексте бизнеса и инвестиций, вытеснить россиян, вытеснить китайцев, и очень близко работать с самой Гренландией", - цитирует его слова издание Hill, сказанные им в ходе подкаста Cats Roundtable.Ставридис также отметил, что Гренландия не обязательно должна стать 51-м штатом, но важно тесно сотрудничать с островом.Избранный президент Трамп высказал мнение о включении Гренландии в состав США, подчеркивая ее стратегическое значение для национальной безопасности и борьбы с Китаем и Россией. В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается, но открыт для бизнеса.
https://1prime.ru/20250113/tramp-854152346.html
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сша, нато, дональд трамп, гренландия
Политика, США, НАТО, Дональд Трамп, Гренландия
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии
Ставридис не считает безумной идею Трампа о присоединении Гренландии
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Идея покупки Гренландии американским президентом Дональдом Трампом является не безумной, а вполне реальной. Такое мнение выразил Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
"Это не безумная идея... Мы можем сделать очень многое в контексте бизнеса и инвестиций, вытеснить россиян, вытеснить китайцев, и очень близко работать с самой Гренландией", - цитирует его слова издание Hill, сказанные им в ходе подкаста Cats Roundtable.
Ставридис также отметил, что Гренландия не обязательно должна стать 51-м штатом, но важно тесно сотрудничать с островом.
Избранный президент Трамп высказал мнение о включении Гренландии в состав США, подчеркивая ее стратегическое значение для национальной безопасности и борьбы с Китаем и Россией. В свою очередь, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается, но открыт для бизнеса.
"Реализм". В Британии одобряют желание Трампа получить Гренландию