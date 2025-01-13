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Раскрыта динамика инвестиций в туризм в России

Раскрыта динамика инвестиций в туризм в России - 13.01.2025, ПРАЙМ

Раскрыта динамика инвестиций в туризм в России

Частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 44% за первые девять месяцев 2024 года, до 652 миллиардов рублей, в сравнении с... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T08:32+0300

2025-01-13T08:32+0300

2025-01-13T08:32+0300

экономика

дмитрий чернышенко

туризм

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 44% за первые девять месяцев 2024 года, до 652 миллиардов рублей, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За первые девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, достигнув 652 миллиардов рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Положительная динамика наблюдается, в том числе благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", созданного по поручению президента (России - ред.) Владимира Путина. Например, только по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 триллиона рублей", — сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата. Уточняется, что по программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023-2024 годы поддержано более 600 проектов в 61 регионе с номерным фондом порядка 14,5 тысячи номеров. Новый отбор по программе объявлен в декабре, а прием заявок продлится до 3 марта. "Мы видим, что вместе с ростом внутреннего туризма растет интерес предпринимателей к созданию туристической инфраструктуры. Отрасль развивается ускоренными темпами: появляются новые отели и санатории, горные курорты, растет качество сервиса. Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом нацпроекте "Туризм и гостеприимство" мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли", — процитировали в сообщении министра экономического развития России Максима Решетникова. В аппарате вице-премьера сообщили, что в числе проектов по программе льготного кредитования — 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом 51,3 тысячи номеров, а также девять аквапарков, три парка развлечений и девять горнолыжных комплексов. Новый отбор по программе также был объявлен в декабре.

https://1prime.ru/20240423/turizm-847628131.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий чернышенко, туризм