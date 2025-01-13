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Цены на уголь в крупнейшем порту Ньюкасл достигли рекордного минимума
Цены на уголь в крупнейшем порту Ньюкасл достигли рекордного минимума - 13.01.2025, ПРАЙМ
Цены на уголь в крупнейшем порту Ньюкасл достигли рекордного минимума
Цены на энергетический уголь в крупнейшем мировом угольном порту Ньюкасл (Австралия) - бенчмарк для азиатского рынка - упали до минимальных значений за три с... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:06+0300
2025-01-13T15:06+0300
2025-01-13T15:06+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на энергетический уголь в крупнейшем мировом угольном порту Ньюкасл (Австралия) - бенчмарк для азиатского рынка - упали до минимальных значений за три с половиной года, ниже 114 долларов за тонну, на фоне прогнозов роста производства, сообщает портал Trading Economics. "Фьючерсы на уголь в Ньюкасле упали ниже 114 долларов за тонну в январе, достигнув минимального уровня за более чем три с половиной года, поскольку резкий рост добычи компенсировал устойчивый спрос со стороны крупнейших мировых потребителей ископаемого топлива", - говорится в сообщении. Портал ссылается на данные Китайской ассоциации транспортировки и дистрибуции угля, которая прогнозирует рост добычи угля в КНР в 2025 году на 1,5% в сравнении с показателями предыдущего года, до 4,82 миллиарда тонн. Отмечается, что уровень запасов угля у генерирующих компаний Китая вырос на 12% за год по состоянию на октябрь.
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австралия, уголь, цены на уголь
Экономика, АВСТРАЛИЯ, уголь, цены на уголь
Цены на уголь в крупнейшем порту Ньюкасл достигли рекордного минимума
Trading Economics: цены на энергоуголь в Ньюкасле достигли минимума за 3,5 года
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цены на энергетический уголь в крупнейшем мировом угольном порту Ньюкасл (Австралия) - бенчмарк для азиатского рынка - упали до минимальных значений за три с половиной года, ниже 114 долларов за тонну, на фоне прогнозов роста производства, сообщает портал Trading Economics.
"Фьючерсы на уголь в Ньюкасле упали ниже 114 долларов за тонну в январе, достигнув минимального уровня за более чем три с половиной года, поскольку резкий рост добычи компенсировал устойчивый спрос со стороны крупнейших мировых потребителей ископаемого топлива", - говорится в сообщении.
Портал ссылается на данные Китайской ассоциации транспортировки и дистрибуции угля, которая прогнозирует рост добычи угля в КНР в 2025 году на 1,5% в сравнении с показателями предыдущего года, до 4,82 миллиарда тонн. Отмечается, что уровень запасов угля у генерирующих компаний Китая вырос на 12% за год по состоянию на октябрь.
Цены на уголь в Китае упали до самого низкого уровня за год, пишут СМИ