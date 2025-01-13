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Эксперт назвал факторы для снижения мировых цен на уголь - 13.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250113/ugol-854168636.html
Эксперт назвал факторы для снижения мировых цен на уголь
Эксперт назвал факторы для снижения мировых цен на уголь - 13.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал факторы для снижения мировых цен на уголь
Рост запасов угля и замедление экономики Китая могут привести к снижению цен на уголь в краткосрочной перспективе, поскольку динамика китайской экономики... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T19:50+0300
2025-01-13T19:50+0300
экономика
мировая экономика
уголь
биржевые торги
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Рост запасов угля и замедление экономики Китая могут привести к снижению цен на уголь в краткосрочной перспективе, поскольку динамика китайской экономики оказывает большее влияние на рынок, чем общемировые объемы добычи и предложения угля, рассказал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Цены на энергетический уголь в крупнейшем мировом угольном порту Ньюкасл (Австралия) - бенчмарк для азиатского рынка - упали в январе до минимальных значений за три с половиной года, ниже 114 долларов за тонну на фоне прогнозов роста производства, сообщал ранее в понедельник портал Trading Economics. "Основной фактор влияния на цены на уголь на мировом рынке – это рост экономики Китая. В краткосрочной перспективе рост запасов угля при неуверенном росте экономики Китая безусловно окажет негативное влияние на цены на уголь", - отмечает эксперт. По его словам, эффект от снижения цен на уголь может особенно отразиться на российских компаниях, которые экспортируют значительные объемы угля на восток. Кроме того, падение цен на уголь не сделает этот вид топлива более конкурентоспособным в мире, так как сейчас идет тенденция на снижение зависимости мирового энергопотребления от углеродного сырья, заключает эксперт. По прогнозу Китайской ассоциации транспортировки и дистрибуции угля, добыча данного вида сырья в КНР в 2025 году вырастет на 1,5% в сравнении с показателями предыдущего года, до 4,82 миллиарда тонн. Отмечается, что уровень запасов угля у генерирующих компаний Китая вырос на 12% за год по состоянию на октябрь 2024 года.
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мировая экономика, уголь, биржевые торги
Экономика, Мировая экономика, уголь, биржевые торги
19:50 13.01.2025
 
Эксперт назвал факторы для снижения мировых цен на уголь

Макаров: цены на уголь упадут при слабом росте экономики КНР и выросших запасах

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтгрузка угля в вагоны
Отгрузка угля в вагоны - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Рост запасов угля и замедление экономики Китая могут привести к снижению цен на уголь в краткосрочной перспективе, поскольку динамика китайской экономики оказывает большее влияние на рынок, чем общемировые объемы добычи и предложения угля, рассказал РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
Цены на энергетический уголь в крупнейшем мировом угольном порту Ньюкасл (Австралия) - бенчмарк для азиатского рынка - упали в январе до минимальных значений за три с половиной года, ниже 114 долларов за тонну на фоне прогнозов роста производства, сообщал ранее в понедельник портал Trading Economics.
"Основной фактор влияния на цены на уголь на мировом рынке – это рост экономики Китая. В краткосрочной перспективе рост запасов угля при неуверенном росте экономики Китая безусловно окажет негативное влияние на цены на уголь", - отмечает эксперт.
По его словам, эффект от снижения цен на уголь может особенно отразиться на российских компаниях, которые экспортируют значительные объемы угля на восток. Кроме того, падение цен на уголь не сделает этот вид топлива более конкурентоспособным в мире, так как сейчас идет тенденция на снижение зависимости мирового энергопотребления от углеродного сырья, заключает эксперт.
По прогнозу Китайской ассоциации транспортировки и дистрибуции угля, добыча данного вида сырья в КНР в 2025 году вырастет на 1,5% в сравнении с показателями предыдущего года, до 4,82 миллиарда тонн. Отмечается, что уровень запасов угля у генерирующих компаний Китая вырос на 12% за год по состоянию на октябрь 2024 года.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Цены на уголь в крупнейшем порту Ньюкасл достигли рекордного минимума
15:06
 
ЭкономикаМировая экономикаугольбиржевые торги
 
 
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