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В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине
В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине
Лондону необходимо прекратить финансовую помощь Украине из-за экономических проблем в Великобритании. С таким призывом в социальной сети Х выступил лидер... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:56+0300
2025-01-13T09:56+0300
политика
украина
великобритания
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Лондону необходимо прекратить финансовую помощь Украине из-за экономических проблем в Великобритании. С таким призывом в социальной сети Х выступил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен."Хватит тратить наши деньги на Украину", — отметил он в обращении к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.Кертен также указал на необходимость остановить злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, бизнес и частные школы.Ранее Ривз сама также выразила обеспокоенность в связи с негативными экономическими перспективами страны, отмечая, что экономика находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Она также сообщила о значительном дефиците в бюджете и оставленной консерваторами "дыре" в размере 22 миллиардов фунтов.
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украина, великобритания
Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:56 13.01.2025
 
В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине

Британский политик Кертен призвал перестать тратить деньги на Украину

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Лондону необходимо прекратить финансовую помощь Украине из-за экономических проблем в Великобритании. С таким призывом в социальной сети Х выступил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Хватит тратить наши деньги на Украину", — отметил он в обращении к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
Кертен также указал на необходимость остановить злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, бизнес и частные школы.
Ранее Ривз сама также выразила обеспокоенность в связи с негативными экономическими перспективами страны, отмечая, что экономика находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Она также сообщила о значительном дефиците в бюджете и оставленной консерваторами "дыре" в размере 22 миллиардов фунтов.
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2025
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