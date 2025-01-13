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В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине
В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине - 13.01.2025, ПРАЙМ
В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине
Лондону необходимо прекратить финансовую помощь Украине из-за экономических проблем в Великобритании. С таким призывом в социальной сети Х выступил лидер... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:56+0300
2025-01-13T09:56+0300
2025-01-13T09:56+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Лондону необходимо прекратить финансовую помощь Украине из-за экономических проблем в Великобритании. С таким призывом в социальной сети Х выступил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен."Хватит тратить наши деньги на Украину", — отметил он в обращении к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.Кертен также указал на необходимость остановить злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, бизнес и частные школы.Ранее Ривз сама также выразила обеспокоенность в связи с негативными экономическими перспективами страны, отмечая, что экономика находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Она также сообщила о значительном дефиците в бюджете и оставленной консерваторами "дыре" в размере 22 миллиардов фунтов.
https://1prime.ru/20250112/ukraina-854143165.html
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Политика, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Великобритании выступили с дерзким призывом по Украине
Британский политик Кертен призвал перестать тратить деньги на Украину
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ.
Лондону необходимо прекратить финансовую помощь Украине из-за экономических проблем в Великобритании. С таким призывом в социальной сети Х выступил
лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Хватит тратить наши деньги на Украину", — отметил он в обращении к министру финансов Великобритании Рэйчел Ривз.
Кертен также указал на необходимость остановить злобные экономические атаки на пенсионеров, фермеров, бизнес и частные школы.
Ранее Ривз сама также выразила обеспокоенность в связи с негативными экономическими перспективами страны, отмечая, что экономика находится в худшем состоянии со времен Второй мировой войны. Она также сообщила о значительном дефиците в бюджете и оставленной консерваторами "дыре" в размере 22 миллиардов фунтов.
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