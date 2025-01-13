https://1prime.ru/20250113/ukraina-854155046.html
"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины
"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины - 13.01.2025, ПРАЙМ
"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины
Киев будет стремиться к скорейшему прекращению огня на фоне нехватки солдат, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в ходе... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T13:44+0300
2025-01-13T13:44+0300
2025-01-13T13:44+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Киев будет стремиться к скорейшему прекращению огня на фоне нехватки солдат, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в ходе программы "Newsroom WP"."У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они столкнулись с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. По моему мнению, это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку у Украины не будет сил вести войну", - подчеркнул он.Скшипчак отметил, что проблема заключается не в объеме помощи, которые западные союзники направляют Киеву.Он также подчеркнул, что Россия в настоящее время имеет стратегическое преимущество на фронте и может вести операции на нескольких направлениях, в то время как Украина не может делать того же из-за отсутствия потенциала.
https://1prime.ru/20250113/ukraina-854150472.html
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Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА
"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины
Генерал Скшипчак: Киев будет стремиться к прекращению огня из-за нехватки солдат
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ.
Киев будет стремиться к скорейшему прекращению огня на фоне нехватки солдат, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в ходе программы "Newsroom WP
".
"У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они столкнулись с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. По моему мнению, это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку у Украины не будет сил вести войну", - подчеркнул он.
Скшипчак отметил, что проблема заключается не в объеме помощи, которые западные союзники направляют Киеву.
Он также подчеркнул, что Россия в настоящее время имеет стратегическое преимущество на фронте и может вести операции на нескольких направлениях, в то время как Украина не может делать того же из-за отсутствия потенциала.
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