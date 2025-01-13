https://1prime.ru/20250113/ukraina-854155046.html

"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины

"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины

Киев будет стремиться к скорейшему прекращению огня на фоне нехватки солдат, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в ходе... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T13:44+0300

2025-01-13T13:44+0300

2025-01-13T13:44+0300

политика

польша

украина

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Киев будет стремиться к скорейшему прекращению огня на фоне нехватки солдат, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в ходе программы "Newsroom WP"."У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они столкнулись с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. По моему мнению, это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку у Украины не будет сил вести войну", - подчеркнул он.Скшипчак отметил, что проблема заключается не в объеме помощи, которые западные союзники направляют Киеву.Он также подчеркнул, что Россия в настоящее время имеет стратегическое преимущество на фронте и может вести операции на нескольких направлениях, в то время как Украина не может делать того же из-за отсутствия потенциала.

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польша, украина