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"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины - 13.01.2025, ПРАЙМ
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"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины
"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины - 13.01.2025, ПРАЙМ
"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины
Киев будет стремиться к скорейшему прекращению огня на фоне нехватки солдат, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в ходе... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T13:44+0300
2025-01-13T13:44+0300
политика
польша
украина
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Киев будет стремиться к скорейшему прекращению огня на фоне нехватки солдат, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в ходе программы "Newsroom WP"."У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они столкнулись с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. По моему мнению, это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку у Украины не будет сил вести войну", - подчеркнул он.Скшипчак отметил, что проблема заключается не в объеме помощи, которые западные союзники направляют Киеву.Он также подчеркнул, что Россия в настоящее время имеет стратегическое преимущество на фронте и может вести операции на нескольких направлениях, в то время как Украина не может делать того же из-за отсутствия потенциала.
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польша, украина
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА
13:44 13.01.2025
 
"Не могут справиться". В Польше назвали главную проблему Украины

Генерал Скшипчак: Киев будет стремиться к прекращению огня из-за нехватки солдат

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Киев будет стремиться к скорейшему прекращению огня на фоне нехватки солдат, заявил бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в ходе программы "Newsroom WP".
"У украинцев нет солдат, и это главная проблема, с которой они столкнулись с июня прошлого года и с которой они не могут справиться. По моему мнению, это фундаментальное условие, которое заставит Украину стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку у Украины не будет сил вести войну", - подчеркнул он.
Скшипчак отметил, что проблема заключается не в объеме помощи, которые западные союзники направляют Киеву.
Он также подчеркнул, что Россия в настоящее время имеет стратегическое преимущество на фронте и может вести операции на нескольких направлениях, в то время как Украина не может делать того же из-за отсутствия потенциала.
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