https://1prime.ru/20250113/ukraina-854155447.html

Советник главы офиса Зеленского рассказал о гарантиях безопасности Украины

Советник главы офиса Зеленского рассказал о гарантиях безопасности Украины - 13.01.2025, ПРАЙМ

Советник главы офиса Зеленского рассказал о гарантиях безопасности Украины

Советник главы Украины Михаил Подоляк заявил о возможности размещения баз с ракетами малой дальности на украинской территории в качестве гарантии безопасности... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T13:56+0300

2025-01-13T13:56+0300

2025-01-13T13:57+0300

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Советник главы Украины Михаил Подоляк заявил о возможности размещения баз с ракетами малой дальности на украинской территории в качестве гарантии безопасности при заключении мирного договора с Россией. Об этом он сообщил в беседе с изданием Stampa."Необходимо найти эффективные механизмы. Приведу пример: на территории Украины будет размещено определенное количество ракетных баз, на которых будет размещено определенное количество ракет малой дальности, которые могут нанести ущерб военной инфраструктуре на территории России... Так это может работать", - сообщил он в разговоре с итальянским изданием.Ранее советник президента США Джейк Салливан подчеркнул, что соглашение о прекращении конфликта на Украине должно включать гарантии безопасности для предотвращения возобновления военных действий.Подоляк также отклонил позицию плана будущего спецпредставителя США Кита Келлога по Украине о том, что Украина должна отказаться от территорий Донбасса.

https://1prime.ru/20250113/ukraina-854155046.html

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