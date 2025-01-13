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Советник главы офиса Зеленского рассказал о гарантиях безопасности Украины
Советник главы офиса Зеленского рассказал о гарантиях безопасности Украины - 13.01.2025, ПРАЙМ
Советник главы офиса Зеленского рассказал о гарантиях безопасности Украины
Советник главы Украины Михаил Подоляк заявил о возможности размещения баз с ракетами малой дальности на украинской территории в качестве гарантии безопасности... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T13:56+0300
2025-01-13T13:56+0300
2025-01-13T13:57+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Советник главы Украины Михаил Подоляк заявил о возможности размещения баз с ракетами малой дальности на украинской территории в качестве гарантии безопасности при заключении мирного договора с Россией. Об этом он сообщил в беседе с изданием Stampa."Необходимо найти эффективные механизмы. Приведу пример: на территории Украины будет размещено определенное количество ракетных баз, на которых будет размещено определенное количество ракет малой дальности, которые могут нанести ущерб военной инфраструктуре на территории России... Так это может работать", - сообщил он в разговоре с итальянским изданием.Ранее советник президента США Джейк Салливан подчеркнул, что соглашение о прекращении конфликта на Украине должно включать гарантии безопасности для предотвращения возобновления военных действий.Подоляк также отклонил позицию плана будущего спецпредставителя США Кита Келлога по Украине о том, что Украина должна отказаться от территорий Донбасса.
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Политика, УКРАИНА, США, РОССИЯ
Советник главы офиса Зеленского рассказал о гарантиях безопасности Украины
Подоляк предложил разместить на Украине базы с ракетами малой дальности
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Советник главы Украины Михаил Подоляк заявил о возможности размещения баз с ракетами малой дальности на украинской территории в качестве гарантии безопасности при заключении мирного договора с Россией. Об этом он сообщил в беседе с изданием Stampa.
"Необходимо найти эффективные механизмы. Приведу пример: на территории Украины будет размещено определенное количество ракетных баз, на которых будет размещено определенное количество ракет малой дальности, которые могут нанести ущерб военной инфраструктуре на территории России... Так это может работать", - сообщил он в разговоре с итальянским изданием.
Ранее советник президента США Джейк Салливан подчеркнул, что соглашение о прекращении конфликта на Украине должно включать гарантии безопасности для предотвращения возобновления военных действий.
Подоляк также отклонил позицию плана будущего спецпредставителя США Кита Келлога по Украине о том, что Украина должна отказаться от территорий Донбасса.
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