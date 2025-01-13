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Турпоток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85 процентов - 13.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Турпоток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85 процентов
Турпоток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85 процентов - 13.01.2025, ПРАЙМ
Турпоток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85 процентов
Туристический поток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85% - до 232 тысяч поездок; росту способствует увеличение количества авиарейсов между... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T15:15+0300
2025-01-13T15:15+0300
экономика
россия
вьетнам
туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85% - до 232 тысяч поездок; росту способствует увеличение количества авиарейсов между странами, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В Ханое состоялась встреча сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - зампредседателя правительства РФ Чернышенко и вице-премьера Вьетнама Чан Хонг Ха. Мероприятие прошло в преддверии визита во Вьетнам председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, проекты в сфере науки и образования, а также туризм. "Видим уверенный рост туристического потока из России во Вьетнам. В 2023 году турпоток вырос в три раза, за 2024 год прирост составил почти 85% - до 232,3 тысячи поездок. Безусловно, такому росту способствует увеличение количества авиарейсов между нашими странами", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Вьетнам является одним из самых востребованных направлений среди российских туристов в Юго-Восточной Азии, добавил он. На сегодняшний день две российские компании совершают полеты во Вьетнам и расширяют свои полетные программы: "Аэрофлот" три раза в неделю проводит рейсы из Москвы в Хошимин, "ИрАэро" совершает перелеты из Иркутска на Фукуок, в Ханой, в Нячанг. Российские компании готовы к сотрудничеству с вьетнамскими авиалиниями, указывается в сообщении. В ходе встречи стороны также обсудили работу ханойского филиала Института русского языка имени Пушкина и новые проекты научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Вице-премьер Вьетнама выразил уверенность, что в 2025 году межправительственная российско-вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству достигнет еще больших успехов в углублении партнерства между странами, рассказали в аппарате Чернышенко.
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россия, вьетнам, туризм, дмитрий чернышенко
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Туризм, Дмитрий Чернышенко
15:15 13.01.2025
 
Турпоток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85 процентов

Чернышенко: турпоток из РФ во Вьетнам в 2024 г вырос на 85%, до 232 тыс поездок

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Вьетнам
Страны мира. Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Туристический поток из России во Вьетнам в 2024 году вырос почти на 85% - до 232 тысяч поездок; росту способствует увеличение количества авиарейсов между странами, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
В Ханое состоялась встреча сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - зампредседателя правительства РФ Чернышенко и вице-премьера Вьетнама Чан Хонг Ха. Мероприятие прошло в преддверии визита во Вьетнам председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, проекты в сфере науки и образования, а также туризм.
"Видим уверенный рост туристического потока из России во Вьетнам. В 2023 году турпоток вырос в три раза, за 2024 год прирост составил почти 85% - до 232,3 тысячи поездок. Безусловно, такому росту способствует увеличение количества авиарейсов между нашими странами", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Вьетнам является одним из самых востребованных направлений среди российских туристов в Юго-Восточной Азии, добавил он. На сегодняшний день две российские компании совершают полеты во Вьетнам и расширяют свои полетные программы: "Аэрофлот" три раза в неделю проводит рейсы из Москвы в Хошимин, "ИрАэро" совершает перелеты из Иркутска на Фукуок, в Ханой, в Нячанг. Российские компании готовы к сотрудничеству с вьетнамскими авиалиниями, указывается в сообщении.
В ходе встречи стороны также обсудили работу ханойского филиала Института русского языка имени Пушкина и новые проекты научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Вице-премьер Вьетнама выразил уверенность, что в 2025 году межправительственная российско-вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству достигнет еще больших успехов в углублении партнерства между странами, рассказали в аппарате Чернышенко.
Волгоград - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
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ЭкономикаРОССИЯВЬЕТНАМТуризмДмитрий Чернышенко
 
 
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