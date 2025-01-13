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ЦБ вновь назвал идею с заморозкой вкладов абсурдной

ЦБ вновь назвал идею с заморозкой вкладов абсурдной - 13.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ вновь назвал идею с заморозкой вкладов абсурдной

Банк России вновь назвал идею с заморозкой вкладов абсурдной: подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны, сообщил... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T11:04+0300

2025-01-13T11:04+0300

2025-01-13T11:06+0300

банк россии

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банк России вновь назвал идею с заморозкой вкладов абсурдной: подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны, сообщил регулятор.Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются. Набиуллина подчеркнула, что они "начисто лишены смысла"."Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны", - ответил ЦБ в своем Telegram-канале на вопрос о заморозке вкладов.Регулятор отметил, что банки привлекают свободные средства населения и компаний и только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам."Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим", - заключили в ЦБ РФ.

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