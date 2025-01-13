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В ВТБ заявили, что банк продолжит финансировать сельхозпроизводителей - 13.01.2025, ПРАЙМ
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В ВТБ заявили, что банк продолжит финансировать сельхозпроизводителей
В ВТБ заявили, что банк продолжит финансировать сельхозпроизводителей - 13.01.2025, ПРАЙМ
В ВТБ заявили, что банк продолжит финансировать сельхозпроизводителей
ВТБ продолжит финансировать сельхозпроизводителей, в том числе предоставляя кредиты по льготной госпрограмме Минсельхоза, сообщила РИА Новости пресс-служба... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T19:46+0300
2025-01-13T19:46+0300
экономика
россия
льготное кредитование апк
втб
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ВТБ продолжит финансировать сельхозпроизводителей, в том числе предоставляя кредиты по льготной госпрограмме Минсельхоза, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "В 2025 году ВТБ продолжит финансировать сельхозпроизводителей, в том числе предоставляя инвестиционные и оборотные кредиты по льготной госпрограмме министерства сельского хозяйства", - сообщила пресс-служба банка. Ранее в понедельник Сбербанк сообщил РИА Новости, что в настоящее время кредитует отрасль АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию. Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. Минсельхоз с 16 февраля 2024 года начал льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей по новой схеме, с привязкой к ставке Банка России. В декабре Минсельхоз сообщил, что льготное кредитование агропромышленного комплекса РФ будет открыто в конце января 2025 года. Финансирование приоритетных направлений льготного кредитования, в том числе сезонных полевых работ, как отмечалось в сообщении, обеспечено. Также министерство указывало, что банкам поставлена задача обеспечить выдачу льготных краткосрочных кредитов на проведение посевной кампании 2025 года. Позднее, в конце декабря, со ссылкой на слова вице-премьера России Дмитрия Патрушева сообщалось, что в 2025 году планируется сохранить объемы льготного кредитования аграриев. Председатель правительства Михаил Мишустин согласовал выделение в начале 2025 года более 28 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной.
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россия, льготное кредитование апк, втб, минсельхоз рф
Экономика, РОССИЯ, льготное кредитование АПК, ВТБ, Минсельхоз РФ
19:46 13.01.2025
 
В ВТБ заявили, что банк продолжит финансировать сельхозпроизводителей

ВТБ: банк продолжит предоставлять кредиты АПК по льготной программе Минсельхоза

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ВТБ продолжит финансировать сельхозпроизводителей, в том числе предоставляя кредиты по льготной госпрограмме Минсельхоза, сообщила РИА Новости пресс-служба банка.
"В 2025 году ВТБ продолжит финансировать сельхозпроизводителей, в том числе предоставляя инвестиционные и оборотные кредиты по льготной госпрограмме министерства сельского хозяйства", - сообщила пресс-служба банка.
Ранее в понедельник Сбербанк сообщил РИА Новости, что в настоящее время кредитует отрасль АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию.
Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. Минсельхоз с 16 февраля 2024 года начал льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей по новой схеме, с привязкой к ставке Банка России.
В декабре Минсельхоз сообщил, что льготное кредитование агропромышленного комплекса РФ будет открыто в конце января 2025 года. Финансирование приоритетных направлений льготного кредитования, в том числе сезонных полевых работ, как отмечалось в сообщении, обеспечено. Также министерство указывало, что банкам поставлена задача обеспечить выдачу льготных краткосрочных кредитов на проведение посевной кампании 2025 года.
Позднее, в конце декабря, со ссылкой на слова вице-премьера России Дмитрия Патрушева сообщалось, что в 2025 году планируется сохранить объемы льготного кредитования аграриев. Председатель правительства Михаил Мишустин согласовал выделение в начале 2025 года более 28 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Патрушев назвал размер финансирования нацпроекта в АПК
5 декабря 2024, 18:40
 
ЭкономикаРОССИЯльготное кредитование АПКВТБМинсельхоз РФ
 
 
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