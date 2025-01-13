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В ВТБ заявили, что банк продолжит финансировать сельхозпроизводителей

В ВТБ заявили, что банк продолжит финансировать сельхозпроизводителей - 13.01.2025, ПРАЙМ

В ВТБ заявили, что банк продолжит финансировать сельхозпроизводителей

ВТБ продолжит финансировать сельхозпроизводителей, в том числе предоставляя кредиты по льготной госпрограмме Минсельхоза, сообщила РИА Новости пресс-служба... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T19:46+0300

2025-01-13T19:46+0300

2025-01-13T19:46+0300

экономика

россия

льготное кредитование апк

втб

минсельхоз рф

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. ВТБ продолжит финансировать сельхозпроизводителей, в том числе предоставляя кредиты по льготной госпрограмме Минсельхоза, сообщила РИА Новости пресс-служба банка. "В 2025 году ВТБ продолжит финансировать сельхозпроизводителей, в том числе предоставляя инвестиционные и оборотные кредиты по льготной госпрограмме министерства сельского хозяйства", - сообщила пресс-служба банка. Ранее в понедельник Сбербанк сообщил РИА Новости, что в настоящее время кредитует отрасль АПК на рыночных условиях, а для того, чтобы продолжать финансирование по льготным госпрограммам, банк обсуждает с профильными министерствами и ведомствами их адаптацию. Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. Минсельхоз с 16 февраля 2024 года начал льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей по новой схеме, с привязкой к ставке Банка России. В декабре Минсельхоз сообщил, что льготное кредитование агропромышленного комплекса РФ будет открыто в конце января 2025 года. Финансирование приоритетных направлений льготного кредитования, в том числе сезонных полевых работ, как отмечалось в сообщении, обеспечено. Также министерство указывало, что банкам поставлена задача обеспечить выдачу льготных краткосрочных кредитов на проведение посевной кампании 2025 года. Позднее, в конце декабря, со ссылкой на слова вице-премьера России Дмитрия Патрушева сообщалось, что в 2025 году планируется сохранить объемы льготного кредитования аграриев. Председатель правительства Михаил Мишустин согласовал выделение в начале 2025 года более 28 миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов непосредственно для посевной.

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россия, льготное кредитование апк, втб, минсельхоз рф