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В Белоруссии запретили к ввозу ряд пищевой продукции из России

В Белоруссии запретили к ввозу ряд пищевой продукции из России - 13.01.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии запретили к ввозу ряд пищевой продукции из России

В Белоруссии запретили к ввозу сдобное печенье "Картошка" производства челябинской компании "Колос" и печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от пензенской... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T11:57+0300

2025-01-13T11:57+0300

2025-01-13T11:57+0300

белоруссия

россия

продукты

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МИНСК, 13 янв - ПРАЙМ. В Белоруссии запретили к ввозу сдобное печенье "Картошка" производства челябинской компании "Колос" и печенье "Орешек с вареной сгущенкой" от пензенской компании "Капитал", сообщает госстандарт республики. "Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1, части 1, 8 статьи 7 главы 2), ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (пункта 1, пункта 16 статьи 7, приложения 8) - по безопасности: при производстве продукции в продукте молокосодержащем сгущенном вареном с сахаром применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант бензоат натрия Е211, недопустимая для использования при производстве продуктов молокосодержащих и мучных кондитерских изделий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что печенье "Картошка" также не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, в частности, "при производстве продукции применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – консервант сорбиновая кислота (Е200) в количестве 2,40 г/кг, превышающая максимальный допустимый уровень 2 г/кг (превышено в 1,2 раза)".

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белоруссия, россия, продукты