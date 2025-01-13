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Кассация поддержала взыскание с Google средств в пользу российской "дочки"

Кассация поддержала взыскание с Google средств в пользу российской "дочки" - 13.01.2025, ПРАЙМ

Кассация поддержала взыскание с Google средств в пользу российской "дочки"

Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями признал незаконным перечисление ООО "Гугл" в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T17:04+0300

2025-01-13T17:04+0300

2025-01-13T17:14+0300

россия

суд

google

гугл

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МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями признал незаконным перечисление ООО "Гугл" в 2021 году около 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес своей материнской американской Google International LLC и выплату 500 миллионов рублей налогов на эту сумму, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу Google International на вынесенное в июле определение арбитражного суда Москвы и последующее постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. "Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат заседания.Суды по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего "Гугла", признали незаконными перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей. Суды применили последствия недействительности сделок, взыскав с Google International около 10 миллиардов рублей в конкурсную массу "Гугла".Таляровский сообщил в суде первой инстанции, что Google International, единственный участник "Гугла", в декабре 2020 года приняла решение о распределении до 10 миллиардов рублей прибыли "дочки" за 2015-2017 годы. Дивиденды в размере около 128,7 миллиона долларов (около 9,5 миллиарда рублей на тот момент) были выплачены в декабре 2021 года. Еще 500 миллионов рублей "Гугл" выплатил в бюджет в качестве налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов иностранным организациям.В заявлении Таляровского отмечалось, что решения и сделки происходили на фоне разбирательства в судах с телеканалом "Царьград", закончившегося присуждением структурам Google многомиллиардной прогрессивной судебной неустойки. В суде юристы назвали дело "Царьграда" "спусковым крючком дела о банкротстве". Управляющий считает, что оспариваемые действия в преддверии банкротства были направлены на причинение вреда кредиторам.Представители Google International заявили, что на момент решения о выплате дивидендов на счетах "Гугла" было 19 миллиардов рублей, а после выплаты осталось еще 14 миллиардов. Деятельность "Гугла" приносила большой доход - за четвертый квартал 2021 года стоимость реализованных услуг составила 47,5 миллиарда рублей.Поэтому, по мнению ответчика, нельзя было говорить ни о неплатежеспособности "Гугла", ни о противоправности действий его участника. Долг перед "Царьградом", составлявший до сентября 2022 года 1 миллиард рублей, был погашен в марте того же года, добавили юристы.Арбитражный суд Москвы в октябре признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.

https://1prime.ru/20250113/sud-854161639.html

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