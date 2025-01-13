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Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье

Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье - 13.01.2025, ПРАЙМ

Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который запрещает увольнение единственного кормильца в многодетной семье с детьми до 14 лет, если... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T13:10+0300

2025-01-13T13:10+0300

2025-01-13T13:11+0300

россия

правительство

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который запрещает увольнение единственного кормильца в многодетной семье с детьми до 14 лет, если другой родитель не работает. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в тексте документа.В кабмине заметили, что проект не учитывает ситуацию, когда один из родителей не работает, но получает доход. В документе также указано, что значительное расширение трудовых гарантий для определенных категорий работников может снизить их конкурентоспособность на рынке труда, так как это может повлечь за собой дополнительные финансовые и административные издержки для работодателей.Правительство поддержало законопроект с условием его доработки, учитывая указанные замечания.

https://1prime.ru/20250113/programma-854152804.html

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