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Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье
Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье - 13.01.2025, ПРАЙМ
Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье
Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который запрещает увольнение единственного кормильца в многодетной семье с детьми до 14 лет, если... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T13:10+0300
2025-01-13T13:11+0300
россия
правительство
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который запрещает увольнение единственного кормильца в многодетной семье с детьми до 14 лет, если другой родитель не работает. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в тексте документа.В кабмине заметили, что проект не учитывает ситуацию, когда один из родителей не работает, но получает доход. В документе также указано, что значительное расширение трудовых гарантий для определенных категорий работников может снизить их конкурентоспособность на рынке труда, так как это может повлечь за собой дополнительные финансовые и административные издержки для работодателей.Правительство поддержало законопроект с условием его доработки, учитывая указанные замечания.
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россия, правительство
РОССИЯ, правительство
13:10 13.01.2025 (обновлено: 13:11 13.01.2025)
 
Кабмин одобрил запрет увольнять единственного кормильца в многодетной семье

Кабмин одобрил проект о запрете увольнять единственного кормильца в многодетной семье

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, который запрещает увольнение единственного кормильца в многодетной семье с детьми до 14 лет, если другой родитель не работает. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на документ.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в тексте документа.
В кабмине заметили, что проект не учитывает ситуацию, когда один из родителей не работает, но получает доход. В документе также указано, что значительное расширение трудовых гарантий для определенных категорий работников может снизить их конкурентоспособность на рынке труда, так как это может повлечь за собой дополнительные финансовые и административные издержки для работодателей.
Правительство поддержало законопроект с условием его доработки, учитывая указанные замечания.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
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