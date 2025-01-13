https://1prime.ru/20250113/zelenskiy-854149377.html

"Его предупреждали". Зеленский обрушился на Фицо с новыми оскорблениями

"Его предупреждали". Зеленский обрушился на Фицо с новыми оскорблениями - 13.01.2025, ПРАЙМ

"Его предупреждали". Зеленский обрушился на Фицо с новыми оскорблениями

Глава киевского режима Владимир Зеленский грубо ответил на заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно транзита газа. Об этом он написал в... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T09:19+0300

2025-01-13T09:19+0300

2025-01-13T09:19+0300

политика

украина

словакия

владимир зеленский

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/74/840967432_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_08d77e7838c639d04151a91fbefa3f78.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский грубо ответил на заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно транзита газа. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", — подчеркнул политик.Кроме того, Зеленский утверждает, что Киев предлагал Словакии помощь в адаптации к прекращению транзита российского газа, но Фицо отказался от этого.Ранее Фицо заявил, что он готов наложить вето на решение Европейского союза направить Украине больше денег, если не будет найдено решение относительно транзита газа через украинскую территорию. Он также назвал решение Зеленского политическим капризом.

https://1prime.ru/20250112/zelenskiy-854142850.html

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, словакия, владимир зеленский, роберт фицо