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"Его предупреждали". Зеленский обрушился на Фицо с новыми оскорблениями - 13.01.2025, ПРАЙМ
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"Его предупреждали". Зеленский обрушился на Фицо с новыми оскорблениями
"Его предупреждали". Зеленский обрушился на Фицо с новыми оскорблениями - 13.01.2025, ПРАЙМ
"Его предупреждали". Зеленский обрушился на Фицо с новыми оскорблениями
Глава киевского режима Владимир Зеленский грубо ответил на заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно транзита газа. Об этом он написал в... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T09:19+0300
2025-01-13T09:19+0300
политика
украина
словакия
владимир зеленский
роберт фицо
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский грубо ответил на заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно транзита газа. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", — подчеркнул политик.Кроме того, Зеленский утверждает, что Киев предлагал Словакии помощь в адаптации к прекращению транзита российского газа, но Фицо отказался от этого.Ранее Фицо заявил, что он готов наложить вето на решение Европейского союза направить Украине больше денег, если не будет найдено решение относительно транзита газа через украинскую территорию. Он также назвал решение Зеленского политическим капризом.
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украина, словакия, владимир зеленский, роберт фицо
Политика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, Владимир Зеленский, Роберт Фицо
09:19 13.01.2025
 
"Его предупреждали". Зеленский обрушился на Фицо с новыми оскорблениями

Зеленский осудил премьера Словакии Фицо за претензии из-за ситуации с газом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский грубо ответил на заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фицо относительно транзита газа. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", — подчеркнул политик.
Кроме того, Зеленский утверждает, что Киев предлагал Словакии помощь в адаптации к прекращению транзита российского газа, но Фицо отказался от этого.
Ранее Фицо заявил, что он готов наложить вето на решение Европейского союза направить Украине больше денег, если не будет найдено решение относительно транзита газа через украинскую территорию. Он также назвал решение Зеленского политическим капризом.
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ПолитикаУКРАИНАСЛОВАКИЯВладимир ЗеленскийРоберт Фицо
 
 
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