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Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии - 13.01.2025, ПРАЙМ
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Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии
Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии - 13.01.2025, ПРАЙМ
Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии
У Владимира Зеленского глупый вид после заявлений будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, стремящегося забрать Гренландию, заявил депутат... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T16:06+0300
2025-01-13T16:06+0300
владимир зеленский
украина
сша
гренландия
дональд трамп
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского глупый вид после заявлений будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, стремящегося забрать Гренландию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене."Когда ждать ваших заявлений, изобличающих планы американских империалистов по захвату и аннексии Гренландии?" — написал он в Telegram-канале, адресуя свое обращение главе киевского режима.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПолитик подчеркнул, что молчаливое принятие Зеленским озвученных планов новой американской администрации противоречит его заявлениям о "войне за свободу и безопасность всей Европы"."Вероломные планы, угрожающие нашим датским партнерам, не могут оставаться без вашего внимания. Иначе все остальное начинает выглядеть чуть по-дебильному", — с сарказмом отметил Дубинский.
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владимир зеленский, украина, сша, гренландия, дональд трамп
Владимир Зеленский, УКРАИНА, США, Гренландия, Дональд Трамп
16:06 13.01.2025
 
Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии

Нардеп Дубинский: у Зеленского глупый вид на фоне заявлений Трампа о Гренландии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского глупый вид после заявлений будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, стремящегося забрать Гренландию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.
"Когда ждать ваших заявлений, изобличающих планы американских империалистов по захвату и аннексии Гренландии?" — написал он в Telegram-канале, адресуя свое обращение главе киевского режима.
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Политик подчеркнул, что молчаливое принятие Зеленским озвученных планов новой американской администрации противоречит его заявлениям о "войне за свободу и безопасность всей Европы".
"Вероломные планы, угрожающие нашим датским партнерам, не могут оставаться без вашего внимания. Иначе все остальное начинает выглядеть чуть по-дебильному", — с сарказмом отметил Дубинский.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии
11:39
 
Владимир ЗеленскийУКРАИНАСШАГренландияДональд Трамп
 
 
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