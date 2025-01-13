https://1prime.ru/20250113/zelenskiy-854160793.html
Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии
Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии - 13.01.2025, ПРАЙМ
Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии
У Владимира Зеленского глупый вид после заявлений будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, стремящегося забрать Гренландию, заявил депутат... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T16:06+0300
2025-01-13T16:06+0300
2025-01-13T16:06+0300
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского глупый вид после заявлений будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, стремящегося забрать Гренландию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене."Когда ждать ваших заявлений, изобличающих планы американских империалистов по захвату и аннексии Гренландии?" — написал он в Telegram-канале, адресуя свое обращение главе киевского режима.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПолитик подчеркнул, что молчаливое принятие Зеленским озвученных планов новой американской администрации противоречит его заявлениям о "войне за свободу и безопасность всей Европы"."Вероломные планы, угрожающие нашим датским партнерам, не могут оставаться без вашего внимания. Иначе все остальное начинает выглядеть чуть по-дебильному", — с сарказмом отметил Дубинский.
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владимир зеленский, украина, сша, гренландия, дональд трамп
Владимир Зеленский, УКРАИНА, США, Гренландия, Дональд Трамп
Зеленского высмеяли из-за слов Трампа о Гренландии
Нардеп Дубинский: у Зеленского глупый вид на фоне заявлений Трампа о Гренландии
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского глупый вид после заявлений будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, стремящегося забрать Гренландию, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.
"Когда ждать ваших заявлений, изобличающих планы американских империалистов по захвату и аннексии Гренландии?" — написал он в Telegram-канале, адресуя свое обращение главе киевского режима.
Политик подчеркнул, что молчаливое принятие Зеленским озвученных планов новой американской администрации противоречит его заявлениям о "войне за свободу и безопасность всей Европы".
"Вероломные планы, угрожающие нашим датским партнерам, не могут оставаться без вашего внимания. Иначе все остальное начинает выглядеть чуть по-дебильному", — с сарказмом отметил Дубинский.
Экс-военачальник НАТО оценил идею Трампа о присоединении Гренландии