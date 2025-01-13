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Зеленский развязно ответил на предложение премьера Словакии о встрече
Зеленский развязно ответил на предложение премьера Словакии о встрече - 13.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский развязно ответил на предложение премьера Словакии о встрече
Владимир Зеленский в развязной манере ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться на словацкой территории после остановки Украиной | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T21:39+0300
2025-01-13T21:39+0300
2025-01-13T21:51+0300
политика
владимир зеленский
роберт фицо
украина
словакия
транзит газа через украину
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в развязной манере ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться на словацкой территории после остановки Украиной транзита газа. Глава киевского режима также пригласил Фицо приехать в пятницу в Киев. Ранее Фицо в открытом письме к Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Киевом транзита газа из РФ в Европу. Премьер Словакии отметил, что встреча может пройти на территории его страны недалеко от украинской границы. "Ок. Приезжай в Киев в пятницу", — написал Зеленский в соцсети X. Ранее глава киевского режима неоднократно хамил Фицо, в том числе обвиняя его в якобы открытии второго энергетического фронта против Украины. Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые Киев мог бы получить за транзит газа по украинской территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды притом, что может случиться и так, что некоторые политики в ЕС скажут нет. Словацкий премьер выразил готовность наложить вето на решение ЕС послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Фицо также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через украинскую территорию, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа из РФ не производится. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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владимир зеленский, роберт фицо, украина, словакия, транзит газа через украину
Политика, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, транзит газа через Украину
Зеленский развязно ответил на предложение премьера Словакии о встрече
Зеленский развязно ответил на предложение Фицо о встрече по теме транзита газа
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский в развязной манере ответил на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться на словацкой территории после остановки Украиной транзита газа. Глава киевского режима также пригласил Фицо приехать в пятницу в Киев.
Ранее Фицо в открытом письме к Зеленскому пригласил его на встречу на фоне остановки Киевом транзита газа из РФ в Европу. Премьер Словакии отметил, что встреча может пройти на территории его страны недалеко от украинской границы.
"Ок. Приезжай в Киев в пятницу", — написал Зеленский в соцсети X.
Ранее глава киевского режима неоднократно хамил Фицо, в том числе обвиняя его в якобы открытии второго энергетического фронта против Украины.
Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые Киев мог бы получить за транзит газа по украинской территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды притом, что может случиться и так, что некоторые политики в ЕС скажут нет. Словацкий премьер выразил готовность наложить вето на решение ЕС послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен. Фицо также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через украинскую территорию, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача газа из РФ не производится. Киев ранее неоднократно заявлял, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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