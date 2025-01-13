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РСХН обратил внимание на нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна

РСХН обратил внимание на нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна - 13.01.2025, ПРАЙМ

РСХН обратил внимание на нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с коллегами из Казахстана и обратил внимание на несоблюдение временных ограничений... | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T20:40+0300

2025-01-13T20:40+0300

2025-01-13T20:40+0300

россия

казахстан

россельхознадзор

зерно

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с коллегами из Казахстана и обратил внимание на несоблюдение временных ограничений на ввоз зерна в РФ, сообщили в ведомстве. "Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с несоблюдением казахстанскими коллегами введенных Службой с 17 октября 2024 г. временных ограничений на ввоз пшеницы, семян льна и чечевицы казахстанского происхождения на территорию России, в том числе предназначенной к отгрузке в третьи страны в случае непрямой перевалки", - говорится в сообщении. Россельхознадзор 17 октября ввел временный запрет на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, дынь и ряда других видов сельхозпродукции из Казахстана. В ведомстве отметили, что установлен ввоз зерновой продукции в порты, где инфраструктура не предусматривает прямую перевалку зерна. Так, был зафиксирован ввоз по 5 тысяч тонн в ООО "Ростовский морской мультимодальный порт" и АО "Морской торговый порт Темрюк". Там подчеркнули, что эта ситуация может повлиять на распространение карантинных организмов по территории России и привести к заражению экспортных поставок зерна. "Россельхознадзор предупредил казахстанских коллег о необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на соблюдение карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС и введенных ограничений", - говорится в сообщении.

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россия, казахстан, россельхознадзор, зерно