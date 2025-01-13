Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСХН обратил внимание на нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна - 13.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250113/zerno-854169293.html
РСХН обратил внимание на нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна
РСХН обратил внимание на нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна - 13.01.2025, ПРАЙМ
РСХН обратил внимание на нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна
Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с коллегами из Казахстана и обратил внимание на несоблюдение временных ограничений... | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T20:40+0300
2025-01-13T20:40+0300
россия
казахстан
россельхознадзор
зерно
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с коллегами из Казахстана и обратил внимание на несоблюдение временных ограничений на ввоз зерна в РФ, сообщили в ведомстве. "Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с несоблюдением казахстанскими коллегами введенных Службой с 17 октября 2024 г. временных ограничений на ввоз пшеницы, семян льна и чечевицы казахстанского происхождения на территорию России, в том числе предназначенной к отгрузке в третьи страны в случае непрямой перевалки", - говорится в сообщении. Россельхознадзор 17 октября ввел временный запрет на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, дынь и ряда других видов сельхозпродукции из Казахстана. В ведомстве отметили, что установлен ввоз зерновой продукции в порты, где инфраструктура не предусматривает прямую перевалку зерна. Так, был зафиксирован ввоз по 5 тысяч тонн в ООО "Ростовский морской мультимодальный порт" и АО "Морской торговый порт Темрюк". Там подчеркнули, что эта ситуация может повлиять на распространение карантинных организмов по территории России и привести к заражению экспортных поставок зерна. "Россельхознадзор предупредил казахстанских коллег о необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на соблюдение карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС и введенных ограничений", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250109/zerno-854102546.html
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a447920707d707c4342f57edfdfa5b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, казахстан, россельхознадзор, зерно
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Россельхознадзор, зерно
20:40 13.01.2025
 
РСХН обратил внимание на нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна

Россельхознадзор отметил нарушение Казахстаном запрета на ввоз зерна в РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин провел переговоры с коллегами из Казахстана и обратил внимание на несоблюдение временных ограничений на ввоз зерна в РФ, сообщили в ведомстве.
"Россельхознадзор выразил обеспокоенность в связи с несоблюдением казахстанскими коллегами введенных Службой с 17 октября 2024 г. временных ограничений на ввоз пшеницы, семян льна и чечевицы казахстанского происхождения на территорию России, в том числе предназначенной к отгрузке в третьи страны в случае непрямой перевалки", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор 17 октября ввел временный запрет на ввоз в Россию пшеницы, чечевицы, томатов, дынь и ряда других видов сельхозпродукции из Казахстана.
В ведомстве отметили, что установлен ввоз зерновой продукции в порты, где инфраструктура не предусматривает прямую перевалку зерна. Так, был зафиксирован ввоз по 5 тысяч тонн в ООО "Ростовский морской мультимодальный порт" и АО "Морской торговый порт Темрюк".
Там подчеркнули, что эта ситуация может повлиять на распространение карантинных организмов по территории России и привести к заражению экспортных поставок зерна.
"Россельхознадзор предупредил казахстанских коллег о необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на соблюдение карантинных фитосанитарных требований ЕАЭС и введенных ограничений", - говорится в сообщении.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
Россия наращивает экспорт зерна
9 января, 18:09
 
РОССИЯКАЗАХСТАНРоссельхознадзорзерно
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала