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Стоимость золота снижается после роста двух недель подряд

Стоимость золота снижается после роста двух недель подряд - 13.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота снижается после роста двух недель подряд

Цена на золото в понедельник утром снижается после роста котировок в течение двух недель подряд, свидетельствуют данные торгов. | 13.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-13T09:26+0300

2025-01-13T09:26+0300

2025-01-13T09:26+0300

экономика

золото

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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается после роста котировок в течение двух недель подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 2,81 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,1%, до 2 712,19 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 0,58%, до 31,133 доллара за унцию. Золото за прошлую неделю подорожало более чем на 2%, а за последние две недели стоимость этого драгоценного металла выросла суммарно на 3,7%. Золото чувствительно к статистике и США и монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС), так как это влияет на стоимость доллара, от которой зависит цена на драгметалл. В пятницу была опубликована статистика по рынку труда в США. Так, безработица в стране неожиданно снизилась - до 4,1% с 4,2% в ноябре, а рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики оказался выше ожиданий и составил 227 тысяч. Большинство аналитиков в результате стали закладывать лишь одно снижение ставки ФРС в текущем году. По данным CME Group, 40,6% аналитиков полагают, что на конец текущего года ставка ФРС составит 4-4,25% при текущем уровне в 4,25-4,5%, при этом 32,2% экспертов ждут ставку на текущем уровне на конец 2025 года. Аналитики указывают и на спрос, связанный со статусом золота как актива-убежища. "Беспокойство по поводу устойчивой инфляции и растущего глобального долга, особенно в США, побудило инвесторов хеджироваться от экономической нестабильности, обращаясь к драгоценным металлам", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

https://1prime.ru/20250110/zoloto-854126908.html

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