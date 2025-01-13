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Золото дешевеет после четырех дней роста стоимости подряд
Золото дешевеет после четырех дней роста стоимости подряд - 13.01.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет после четырех дней роста стоимости подряд
Стоимость золота коррекционно снижается в понедельник вечером на 1% после четырех подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 13.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-13T19:00+0300
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МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота коррекционно снижается в понедельник вечером на 1% после четырех подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 29,09 доллара, или на 1,07%, до 2 685,91 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 2,99%, до 30,387 доллара за унцию. За предыдущие четыре торговых дня стоимость золота выросла на 2,6%. В среду будет опубликован индекс потребительских цен в США. Согласно прогнозам, инфляция в стране по итогам прошлого года ускорилась до 2,8% с 2,7% годовых месяцем ранее. Макростатистика может оказать влияние на котировки драгоценного металла. Аналитики прогнозируют снижение стоимости золота в краткосрочной перспективе при росте доходности гособлигаций США, а также укреплении доллара. "До сих пор золото было довольно устойчивым перед лицом растущей доходности гособлигаций США и стоимости доллара", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).
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биржевые торги, биржевые цены на золото, comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, Comex
Золото дешевеет после четырех дней роста стоимости подряд
Золото дешевеет более чем на 1% после четырех дней роста стоимости подряд
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота коррекционно снижается в понедельник вечером на 1% после четырех подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.50 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 29,09 доллара, или на 1,07%, до 2 685,91 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 2,99%, до 30,387 доллара за унцию.
За предыдущие четыре торговых дня стоимость золота выросла на 2,6%.
В среду будет опубликован индекс потребительских цен в США. Согласно прогнозам, инфляция в стране по итогам прошлого года ускорилась до 2,8% с 2,7% годовых месяцем ранее. Макростатистика может оказать влияние на котировки драгоценного металла.
Аналитики прогнозируют снижение стоимости золота в краткосрочной перспективе при росте доходности гособлигаций США, а также укреплении доллара.
"До сих пор золото было довольно устойчивым перед лицом растущей доходности гособлигаций США и стоимости доллара", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).
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