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Причиной посадки самолета "Аэрофлота" в Ухане стало плохое самочувствие
Причиной посадки самолета "Аэрофлота" в Ухане стало плохое самочувствие - 14.01.2025, ПРАЙМ
Причиной посадки самолета "Аэрофлота" в Ухане стало плохое самочувствие
Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T05:09+0300
2025-01-14T05:09+0300
2025-01-14T05:09+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – ПРАЙМ. Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.
"Борт совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, а вылететь из Уханя не смог из-за технической неисправности", - уточнили в ДВТП.
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Причиной посадки самолета "Аэрофлота" в Ухане стало плохое самочувствие
Причиной посадки самолета "Аэрофлота" в Ухане стало плохое самочувствие пассажира
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – ПРАЙМ. Причиной посадки в Ухане (КНР) самолета "Аэрофлота", летевшего из китайской Саньи во Владивосток, стало плохое самочувствие пассажира, уточнили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Ранее в аэропорту Владивостока РИА Новости сообщили, что рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12.10 (05.10 мск). В Дальневосточной транспортной прокуратуре агентству уточнили, что пассажиры возвращаются во Владивосток резервным бортом.
"Борт совершил посадку из-за плохого самочувствия пассажира, а вылететь из Уханя не смог из-за технической неисправности", - уточнили в ДВТП.