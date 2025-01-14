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Группа "Аэрофлот" зафиксировала рост пассажироперевозок в 2024 году
Группа "Аэрофлот" зафиксировала рост пассажироперевозок в 2024 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Группа "Аэрофлот" зафиксировала рост пассажироперевозок в 2024 году
Группа "Аэрофлот" по итогам 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 16,8%, до 55,3 миллиона человек с 47,3 миллиона годом ранее, в том числе в декабре рост... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:08+0300
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МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" по итогам 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 16,8%, до 55,3 миллиона человек с 47,3 миллиона годом ранее, в том числе в декабре рост составил 7,4% - до 4 миллионов человек с 3,7 миллиона, говорится в ее сообщении. "Перевезено 55,3 миллиона пассажиров, на 16,8% больше по сравнению с 2023 годом", - сообщила группа результаты за январь-декабрь 2024 года. "Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 7,4% по сравнению с декабрем 2023 года и составило 4,0 миллиона человек", - также говорится в сообщении. Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на 19,3%, до 30,1 миллиона человек против 25,2 миллиона человек годом ранее, в декабре рост составил 5,6% - до 2,2 миллиона с 2,0 миллиона человек."Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров", - раскрыла компания результаты работы в 2024 году."Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 млн пассажиров, на 5,6% больше по сравнению с декабрем 2023 года", - сообщил "Аэрофлот" итоги декабря."Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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россия, аэрофлот, бизнес, авиаперевозки
Экономика, РОССИЯ, Аэрофлот, Бизнес, авиаперевозки
Группа "Аэрофлот" зафиксировала рост пассажироперевозок в 2024 году
Группа "Аэрофлот" в 2024 году увеличила пассажироперевозки на 16,8 процента
МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" по итогам 2024 года увеличила перевозки пассажиров на 16,8%, до 55,3 миллиона человек с 47,3 миллиона годом ранее, в том числе в декабре рост составил 7,4% - до 4 миллионов человек с 3,7 миллиона, говорится в ее сообщении.
"Перевезено 55,3 миллиона пассажиров, на 16,8% больше по сравнению с 2023 годом", - сообщила группа результаты за январь-декабрь 2024 года.
"Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 7,4% по сравнению с декабрем 2023 года и составило 4,0 миллиона человек", - также говорится в сообщении.
Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в 2024 году увеличила перевозки пассажиров на 19,3%, до 30,1 миллиона человек против 25,2 миллиона человек годом ранее, в декабре рост составил 5,6% - до 2,2 миллиона с 2,0 миллиона человек.
"Авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 19,3%, до 30,1 млн пассажиров", - раскрыла компания результаты работы в 2024 году.
"Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,2 млн пассажиров, на 5,6% больше по сравнению с декабрем 2023 года", - сообщил "Аэрофлот" итоги декабря.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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