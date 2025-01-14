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США убеждают ЕС поддержать перевод активов России на спецсчет, пишут СМИ

США убеждают ЕС поддержать перевод активов России на спецсчет, пишут СМИ - 14.01.2025, ПРАЙМ

США убеждают ЕС поддержать перевод активов России на спецсчет, пишут СМИ

Советники президента США Джо Байдена убеждают страны Европы поддержать перевод замороженных активов РФ на сумму 300 миллиардов долларов на спецсчет, который... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T09:14+0300

2025-01-14T09:14+0300

2025-01-14T09:14+0300

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Советники президента США Джо Байдена убеждают страны Европы поддержать перевод замороженных активов РФ на сумму 300 миллиардов долларов на спецсчет, который будет разблокирован только в рамках заключения мирного соглашения по Украине, однако европейцы настроены скептично, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации американского лидера. По словам чиновников, всего за несколько дней до ухода Байдена с поста его администрация предпринимает "последнюю отчаянную попытку" конфисковать сотни миллиардов долларов российских активов, заморозку которых в РФ не раз называли воровством, в качестве будущего рычага давления для Украины. "Главные советники Байдена работают над тем, чтобы убедить европейских партнеров поддержать перевод около 300 миллиардов долларов российских денег на новый эскроу-счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает CNN со ссылкой на источники, европейцы по-прежнему скептически относятся к конфискации замороженных российских активов, что делает крайне маловероятным заключение какой-либо сделки до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем

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россия, сша, украина, активы