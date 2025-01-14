https://1prime.ru/20250114/aktivy-854184324.html

СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине

СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа не отвергает идею использования замороженных российских активов в качестве рычага давления на Москву для... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T14:03+0300

2025-01-14T14:03+0300

2025-01-14T14:03+0300

политика

сша

россия

замороженные российские активы

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Команда избранного президента США Дональда Трампа не отвергает идею использования замороженных российских активов в качестве рычага давления на Москву для начала переговоров по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Команда Трампа ... в целом поддерживает стратегию, считая, что замороженные деньги могут стать свежей инициативой для России, чтобы сесть за стол переговоров", - сказано в заявлении.В то же время, Кремль отметил, что Россия будет действовать в своих интересах, учитывая давление со стороны США.Ранее также сообщалось, что советники Джо Байдена предложили европейским странам перевести замороженные российские активы в размере 300 миллиардов долларов на специальный счет, который будет разблокирован только после достижения мирного соглашения по Украине.

https://1prime.ru/20250114/aktivy-854175594.html

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сша, россия, замороженные российские активы