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СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине
СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине - 14.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине
Команда избранного президента США Дональда Трампа не отвергает идею использования замороженных российских активов в качестве рычага давления на Москву для... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T14:03+0300
2025-01-14T14:03+0300
политика
сша
россия
замороженные российские активы
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Команда избранного президента США Дональда Трампа не отвергает идею использования замороженных российских активов в качестве рычага давления на Москву для начала переговоров по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."Команда Трампа ... в целом поддерживает стратегию, считая, что замороженные деньги могут стать свежей инициативой для России, чтобы сесть за стол переговоров", - сказано в заявлении.В то же время, Кремль отметил, что Россия будет действовать в своих интересах, учитывая давление со стороны США.Ранее также сообщалось, что советники Джо Байдена предложили европейским странам перевести замороженные российские активы в размере 300 миллиардов долларов на специальный счет, который будет разблокирован только после достижения мирного соглашения по Украине.
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сша, россия, замороженные российские активы
Политика, США, РОССИЯ, замороженные российские активы
14:03 14.01.2025
 
СМИ: команда Трампа может применить активы России в переговорах по Украине

CNN: команда Трампа не против применять активы РФ для давления на переговорах

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Команда избранного президента США Дональда Трампа не отвергает идею использования замороженных российских активов в качестве рычага давления на Москву для начала переговоров по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Команда Трампа ... в целом поддерживает стратегию, считая, что замороженные деньги могут стать свежей инициативой для России, чтобы сесть за стол переговоров", - сказано в заявлении.
В то же время, Кремль отметил, что Россия будет действовать в своих интересах, учитывая давление со стороны США.
Ранее также сообщалось, что советники Джо Байдена предложили европейским странам перевести замороженные российские активы в размере 300 миллиардов долларов на специальный счет, который будет разблокирован только после достижения мирного соглашения по Украине.
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США убеждают ЕС поддержать перевод активов России на спецсчет, пишут СМИ
09:14
 
ПолитикаСШАРОССИЯзамороженные российские активы
 
 
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