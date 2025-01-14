Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики выяснили, сколько россиян отмечают старый Новый год - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250114/analitiki-854173097.html
Аналитики выяснили, сколько россиян отмечают старый Новый год
Аналитики выяснили, сколько россиян отмечают старый Новый год - 14.01.2025, ПРАЙМ
Аналитики выяснили, сколько россиян отмечают старый Новый год
Большинство россиян отмечает старый Новый год ежегодно: для многих это еще один повод загадать желание и встретиться с близкими, чаще всего на застолье тратят... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T04:30+0300
2025-01-14T04:30+0300
бизнес
москва
юmoney
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854173097.jpg?1736818223
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян отмечает старый Новый год ежегодно: для многих это еще один повод загадать желание и встретиться с близкими, чаще всего на застолье тратят от двух до пяти тысяч рублей; при этом лишь почти четверть никогда не отмечает этот праздник, выяснили для РИА Новости аналитики финтех-компании ЮMoney и "Чек Индекс". "Только 27% опрошенных россиян никогда не празднуют старый Новый год, 14% делают это иногда, а 59% - ежегодно. Вечером 13 января большинство опрошенных устраивает застолье в компании близких родственников (49% ответов), друзей (10%) или любимого человека (7%). Некоторые проводят старый Новый год наедине с собой (6%) или с домашними животными (3%)", - выяснили авторы исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч пользователей ЮMoney из разных городов России. Чаще всего в ночь с 13 на 14 января россияне смотрят телевизор (41%), едят оливье и пьют игристое (36%), загадывают желания (22%) и жгут бенгальские огни (14%). Кроме того, опрошенные гадают и делают расклады карт таро (5%). Остальные 6% респондентов разбирают елку, лепят вареники с предсказаниями и смотрят старые новогодние фильмы. "У большинства опрошенных на празднование старого Нового года уходит от двух до трех тысяч рублей (16%) или от четырех до пяти тысяч рублей (13%). Еще 12% респондентов выделяют на это больше 10 тысяч, а 9% не тратят вообще ничего, потому что у них осталось много продуктов с 31 декабря. Также участники опроса называли суммы от восьми до десяти тысяч рублей (8%) и от семи до восьми тысяч рублей (3%). Но есть и те, кто тратит на старый Новый год около 30 тысяч рублей, накрывая стол на компанию из пяти-шести человек", - добавляют аналитики. По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", перед старым Новым годом в России вырос спрос на мандарины, шампанское и шоколадные конфеты в коробках. С 1 по 9 января 2025 года покупок мандаринов стало на 5% больше, чем за тот же период 2024 года, а средний чек увеличился на 17% и составил 264 рубля. Число покупок игристого вина выросло за указанный период на 7% год к году, а средний чек составил 472 рубля (+8%). Число покупок красной икры при этом снизилось на 20%, а средняя цена стала на 34% больше и достигла 9 896 рублей за килограмм. Количество покупок конфет в коробках тоже выросло - на 10% год к году, средний чек составил 617 рублей (+11%).
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, юmoney
Бизнес, МОСКВА, ЮMoney
04:30 14.01.2025
 
Аналитики выяснили, сколько россиян отмечают старый Новый год

Аналитики ЮMoney и "Чек Индекс": большинство россиян отмечают старый Новый год ежегодно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Большинство россиян отмечает старый Новый год ежегодно: для многих это еще один повод загадать желание и встретиться с близкими, чаще всего на застолье тратят от двух до пяти тысяч рублей; при этом лишь почти четверть никогда не отмечает этот праздник, выяснили для РИА Новости аналитики финтех-компании ЮMoney и "Чек Индекс".
"Только 27% опрошенных россиян никогда не празднуют старый Новый год, 14% делают это иногда, а 59% - ежегодно. Вечером 13 января большинство опрошенных устраивает застолье в компании близких родственников (49% ответов), друзей (10%) или любимого человека (7%). Некоторые проводят старый Новый год наедине с собой (6%) или с домашними животными (3%)", - выяснили авторы исследования, в котором приняли участие более 2 тысяч пользователей ЮMoney из разных городов России.
Чаще всего в ночь с 13 на 14 января россияне смотрят телевизор (41%), едят оливье и пьют игристое (36%), загадывают желания (22%) и жгут бенгальские огни (14%). Кроме того, опрошенные гадают и делают расклады карт таро (5%). Остальные 6% респондентов разбирают елку, лепят вареники с предсказаниями и смотрят старые новогодние фильмы.
"У большинства опрошенных на празднование старого Нового года уходит от двух до трех тысяч рублей (16%) или от четырех до пяти тысяч рублей (13%). Еще 12% респондентов выделяют на это больше 10 тысяч, а 9% не тратят вообще ничего, потому что у них осталось много продуктов с 31 декабря. Также участники опроса называли суммы от восьми до десяти тысяч рублей (8%) и от семи до восьми тысяч рублей (3%). Но есть и те, кто тратит на старый Новый год около 30 тысяч рублей, накрывая стол на компанию из пяти-шести человек", - добавляют аналитики.
По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", перед старым Новым годом в России вырос спрос на мандарины, шампанское и шоколадные конфеты в коробках. С 1 по 9 января 2025 года покупок мандаринов стало на 5% больше, чем за тот же период 2024 года, а средний чек увеличился на 17% и составил 264 рубля.
Число покупок игристого вина выросло за указанный период на 7% год к году, а средний чек составил 472 рубля (+8%). Число покупок красной икры при этом снизилось на 20%, а средняя цена стала на 34% больше и достигла 9 896 рублей за килограмм. Количество покупок конфет в коробках тоже выросло - на 10% год к году, средний чек составил 617 рублей (+11%).
 
БизнесМОСКВАЮMoney
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала