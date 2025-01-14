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Инфляция в Аргентине значительно замедлилась в 2024 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
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Инфляция в Аргентине значительно замедлилась в 2024 году
Инфляция в Аргентине значительно замедлилась в 2024 году - 14.01.2025, ПРАЙМ
Инфляция в Аргентине значительно замедлилась в 2024 году
Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но пока остаётся трехзначной, следует из доклада национального института... | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T22:25+0300
2025-01-14T22:25+0300
экономика
аргентина
инфляция
экономика аргентины
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но пока остаётся трехзначной, следует из доклада национального института статистики (INDEC). "Потребительские цены выросли на 2,7% в декабре 2024 года по отношению к ноябрю и набрали 117,8% в 2024 году", - отмечается в докладе. Инфляция в Аргентине в 2023 году показала худший результат за более чем 30 лет - по итогам 12 месяцев она составила 211,4%. Больше всего в декабре подорожали коммунальные услуги (5,3%) и связь (5%), меньше всего одежда и обувь (1,6%) и бытовая техника (0,9%). Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.
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аргентина, инфляция, экономика аргентины
Экономика, АРГЕНТИНА, инфляция, экономика Аргентины
22:25 14.01.2025
 
Инфляция в Аргентине значительно замедлилась в 2024 году

INDEC: инфляция в Аргентине замедлилась в 2024 году до 117,8 процента

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© fotolia.com / Nicolas Kopp
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 янв - ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в 2024 году значительно замедлилась по сравнению с 2023 годом, но пока остаётся трехзначной, следует из доклада национального института статистики (INDEC).
"Потребительские цены выросли на 2,7% в декабре 2024 года по отношению к ноябрю и набрали 117,8% в 2024 году", - отмечается в докладе.
Инфляция в Аргентине в 2023 году показала худший результат за более чем 30 лет - по итогам 12 месяцев она составила 211,4%.
Больше всего в декабре подорожали коммунальные услуги (5,3%) и связь (5%), меньше всего одежда и обувь (1,6%) и бытовая техника (0,9%).
Президент Аргентины Хавьер Милей, пришедший к власти в декабре 2023 года, назвал борьбу с инфляцией одной из основных задач своего правительства.
 
ЭкономикаАРГЕНТИНАинфляцияэкономика Аргентины
 
 
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