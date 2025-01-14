https://1prime.ru/20250114/armeniya-854180394.html

В Кремле дали оценку отношениям с Арменией

В Кремле дали оценку отношениям с Арменией - 14.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле дали оценку отношениям с Арменией

Россия дорожит отношениями с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписание армяно-американского документа о... | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T12:05+0300

2025-01-14T12:05+0300

2025-01-14T12:14+0300

сша

армения

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия дорожит отношениями с Арменией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписание армяно-американского документа о стратегическом партнерстве.О том, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян и государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подпишут этот документ, ранее сообщила пресс-секретарь дипведомства Ани Бадалян.В июне прошлого года по итогам заседания стратегического диалога правительства США и Армении приняли совместное заявление, где указывалось о намерении поднять двусторонний стратегический диалог до уровня стратегического партнерства. "У нас свои двусторонние отношения с Арменией. Мы дорожим этими отношениями. Мы намерены их развивать и дальше", - сказал Песков."Помимо двусторонних аспектов, для нас очень важны, конечно, аспекты нашего взаимодействия в рамках интеграционных процессов, в том числе ЕАЭС", - добавил представитель Кремля."Это все в совокупности является сотрудничеством, которое дает значимые дивиденды для Армении и ее народа. Из этого мы и исходим", - подчеркнул Песков.

https://1prime.ru/20250109/armeniya-854103417.html

сша

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сша, армения, россия, дмитрий песков