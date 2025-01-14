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Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой
Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой - 14.01.2025, ПРАЙМ
Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой
Москва существенно нарастила свой ядерный арсенал, что угрожает США, а также ряду стран Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:08+0300
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ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Москва существенно нарастила свой ядерный арсенал, что угрожает США, а также ряду стран Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. "Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии", — сказано в тексте его письменных показаний сенату. Он также отметил, что операции РФ в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в космосе и Арктике также являются особенно сильными.Хесгет считает, что США необходима модернизация ядерной триады, так как от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны.Он согласился с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника является наивысшим приоритетом для США.Кроме того, Хесгет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет, беспилотников и угроз, исходящих с южного и арктического направлений с помощью "железного купола". Кандидат на пост главы Пентагона также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, замедляющих разработку и внедрение новых технологий. По его словам, подобные изменения ускорят создание современных средств защиты и обеспечат их оперативное развертывание.
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Политика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ядерное оружие, Пентагон
Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой
Хегсет: Россия нарастила ядерный арсенал и представляет угрозу для Европы и США
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Москва существенно нарастила свой ядерный арсенал, что угрожает США, а также ряду стран Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.
"Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии", — сказано в тексте его письменных показаний сенату.
Он также отметил, что операции РФ в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в космосе и Арктике также являются особенно сильными.
Хесгет считает, что США необходима модернизация ядерной триады, так как от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны.
Он согласился с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника является наивысшим приоритетом для США.
Кроме того, Хесгет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет, беспилотников и угроз, исходящих с южного и арктического направлений с помощью "железного купола".
Кандидат на пост главы Пентагона также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, замедляющих разработку и внедрение новых технологий. По его словам, подобные изменения ускорят создание современных средств защиты и обеспечат их оперативное развертывание.
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