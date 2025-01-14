Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой - 14.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250114/arsenal-854196169.html
Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой
Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой - 14.01.2025, ПРАЙМ
Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой
Москва существенно нарастила свой ядерный арсенал, что угрожает США, а также ряду стран Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T19:08+0300
2025-01-14T19:30+0300
политика
россия
сша
европа
ядерное оружие
пентагон
https://cdnn.1prime.ru/img/84207/86/842078640_0:78:3365:1971_1920x0_80_0_0_fd3da6ad0c83dbd59eebc986b6bee66f.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Москва существенно нарастила свой ядерный арсенал, что угрожает США, а также ряду стран Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет. "Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии", — сказано в тексте его письменных показаний сенату. Он также отметил, что операции РФ в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в космосе и Арктике также являются особенно сильными.Хесгет считает, что США необходима модернизация ядерной триады, так как от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны.Он согласился с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника является наивысшим приоритетом для США.Кроме того, Хесгет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет, беспилотников и угроз, исходящих с южного и арктического направлений с помощью "железного купола". Кандидат на пост главы Пентагона также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, замедляющих разработку и внедрение новых технологий. По его словам, подобные изменения ускорят создание современных средств защиты и обеспечат их оперативное развертывание.
https://1prime.ru/20250114/ukraina-854194304.html
сша
европа
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84207/86/842078640_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_df3d9e1b2c045db74838146d19a7ae0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, европа, ядерное оружие, пентагон
Политика, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, ядерное оружие, Пентагон
19:08 14.01.2025 (обновлено: 19:30 14.01.2025)
 
Кандидат в главы Пентагона считает рост ядерного арсенала России угрозой

Хегсет: Россия нарастила ядерный арсенал и представляет угрозу для Европы и США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМежконтинентальная баллистическая ракета "Ярс"
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - ПРАЙМ. Москва существенно нарастила свой ядерный арсенал, что угрожает США, а также ряду стран Европы и Азии, заявил кандидат на пост главы Пентагона Питер Хегсет.
"Россия существенно нарастила свой ядерный арсенал, который представляет угрозу для территории США, а также тактический ядерный арсенал, угрожающий ее соседям в Европе и Азии", — сказано в тексте его письменных показаний сенату.
Он также отметил, что операции РФ в кибер- и информационном пространстве, подводные возможности, амбиции в космосе и Арктике также являются особенно сильными.
Хесгет считает, что США необходима модернизация ядерной триады, так как от ее возможностей, в конечном счете, зависит выживание страны.
Он согласился с утверждением, что предотвращение возможной ядерной атаки противника является наивысшим приоритетом для США.
Кроме того, Хесгет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа будет работать над усилением обороны страны от гиперзвуковых ракет, межконтинентальных баллистических ракет, беспилотников и угроз, исходящих с южного и арктического направлений с помощью "железного купола".
Кандидат на пост главы Пентагона также отметил необходимость устранения бюрократических барьеров, замедляющих разработку и внедрение новых технологий. По его словам, подобные изменения ускорят создание современных средств защиты и обеспечат их оперативное развертывание.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Журналистка раскрыла цели США на Украине
18:09
 
ПолитикаРОССИЯСШАЕВРОПАядерное оружиеПентагон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала