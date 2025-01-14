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В Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна - 14.01.2025, ПРАЙМ
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В Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна
В Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна - 14.01.2025, ПРАЙМ
В Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна
В Казани произошло возгорание газовой цистерны после атаки беспилотника, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T08:25+0300
2025-01-14T08:25+0300
происшествия
татарстан
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КАЗАНЬ, 14 янв - ПРАЙМ. В Казани произошло возгорание газовой цистерны после атаки беспилотника, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана. "Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны", - отмечается в сообщении. Глава Татарстана Рустам Минниханов после получения оперативной информации выехал на место и заслушал доклады. Как уточнили в пресс-службе, никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибыв на место ЧП, ликвидировали последствия.Как сообщил Минниханов в своем Telegram-канале, все предприятия Казани работают штатно."Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме", - написал Минниханов.
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татарстан
Происшествия, ТАТАРСТАН
08:25 14.01.2025
 
В Казани после атаки беспилотника загорелась газовая цистерна

В Казани после атаки беспилотника произошло возгорание газовой цистерны

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 14 янв - ПРАЙМ. В Казани произошло возгорание газовой цистерны после атаки беспилотника, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны", - отмечается в сообщении.
Глава Татарстана Рустам Минниханов после получения оперативной информации выехал на место и заслушал доклады.
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Как уточнили в пресс-службе, никто не пострадал. Экстренные службы, оперативно прибыв на место ЧП, ликвидировали последствия.
Как сообщил Минниханов в своем Telegram-канале, все предприятия Казани работают штатно.
"Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. Экстренные службы оперативно прибыли на место ликвидировать возгорание. Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме", - написал Минниханов.
 
ПроисшествияТАТАРСТАН
 
 
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