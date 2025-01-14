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Трафик на магистралях "Автодора" вырос на 33 процента

Трафик на магистралях "Автодора" вырос на 33 процента - 14.01.2025, ПРАЙМ

Трафик на магистралях "Автодора" вырос на 33 процента

Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в РФ) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на 33% | 14.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-14T11:05+0300

россия

автодор

трафик

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в РФ) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на 33% и составило порядка 379 миллионов, сообщила пресс-служба компании. "По предварительным итогам, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании "Автодор" превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. В "Автодоре" рост популярности собственных трасс связывают с запуском движения в 2023 году по всей протяженности М-12 "Восток" от Москвы до Казани, а также открытием обхода Твери на М-11 "Нева", который сделал бесшовным проезд от Москвы до Санкт-Петербурга. "Самой востребованной у автомобилистов стала дорога к Черноморскому побережью – М-4 "Дон". Именно на эту трассу пришлось наибольшее число проездов – более 179 млн, что на 24% выше показателей 2023 года", - уточнили в "Автодоре". При этом пик активности на данной трассе пришелся на август, когда среднесуточная интенсивность движения увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июле глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что компания планирует по итогам 2024 года собрать 105 миллиардов рублей платы за проезд по своими трассами.

https://1prime.ru/20240719/avtodor-850274346.html

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россия, автодор, трафик