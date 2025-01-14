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Трафик на магистралях "Автодора" вырос на 33 процента
Трафик на магистралях "Автодора" вырос на 33 процента - 14.01.2025, ПРАЙМ
Трафик на магистралях "Автодора" вырос на 33 процента
Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в РФ) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на 33% | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T11:05+0300
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автодор
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в РФ) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на 33% и составило порядка 379 миллионов, сообщила пресс-служба компании. "По предварительным итогам, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании "Автодор" превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. В "Автодоре" рост популярности собственных трасс связывают с запуском движения в 2023 году по всей протяженности М-12 "Восток" от Москвы до Казани, а также открытием обхода Твери на М-11 "Нева", который сделал бесшовным проезд от Москвы до Санкт-Петербурга. "Самой востребованной у автомобилистов стала дорога к Черноморскому побережью – М-4 "Дон". Именно на эту трассу пришлось наибольшее число проездов – более 179 млн, что на 24% выше показателей 2023 года", - уточнили в "Автодоре". При этом пик активности на данной трассе пришелся на август, когда среднесуточная интенсивность движения увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В июле глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что компания планирует по итогам 2024 года собрать 105 миллиардов рублей платы за проезд по своими трассами.
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россия, автодор, трафик
Трафик на магистралях "Автодора" вырос на 33 процента
Трафик на магистралях "Автодора" в 2024 году вырос на 33 процента
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Общее количество проездов по скоростным магистралям госкомпании "Автодор" (оператор платных дорог в РФ) по итогам 2024 года превысило результат 2023 года на 33% и составило порядка 379 миллионов, сообщила пресс-служба компании.
"По предварительным итогам, в 2024 году общее количество проездов по всем скоростным дорогам госкомпании "Автодор" превысило 379 миллионов, что на 33% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.
В "Автодоре" рост популярности собственных трасс связывают с запуском движения в 2023 году по всей протяженности М-12 "Восток" от Москвы до Казани, а также открытием обхода Твери на М-11 "Нева", который сделал бесшовным проезд от Москвы до Санкт-Петербурга.
"Самой востребованной у автомобилистов стала дорога к Черноморскому побережью – М-4 "Дон". Именно на эту трассу пришлось наибольшее число проездов – более 179 млн, что на 24% выше показателей 2023 года", - уточнили в "Автодоре".
При этом пик активности на данной трассе пришелся на август, когда среднесуточная интенсивность движения увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В июле глава "Автодора" Вячеслав Петушенко говорил, что компания планирует по итогам 2024 года собрать 105 миллиардов рублей платы за проезд по своими трассами.
"Автодор" восстановит дороги, поврежденные при строительстве обхода Твери