https://1prime.ru/20250114/avtovaz-854176162.html

"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada - 14.01.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada

"АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada - в среднем на 1,8% по модельному ряду, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 14.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-14T09:44+0300

2025-01-14T09:44+0300

2025-01-14T10:05+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada - в среднем на 1,8% по модельному ряду, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Компания 29 декабря сообщила о планируемой индексации цен на ряд автомобилей Lada на уровень ниже инфляции."Индексация цен коснулась только двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения не коснулись моделей Vesta, Largus, Niva Travel и новой Aura.В "АвтоВАЗе" напомнили, что цены на наиболее доступные базовые комплектации моделей Lada не менялись с ноября 2023 года.Компания по итогам 2024 года выпустила 525,5 тысячи автомобилей и перевыполнила производственный план на 5,1%"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.

https://1prime.ru/20250108/niva-854077051.html

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россия, автоваз