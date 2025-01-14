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"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada - 14.01.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada
"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada - 14.01.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada
"АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada - в среднем на 1,8% по модельному ряду, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 14.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-14T09:44+0300
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россия
автоваз
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada - в среднем на 1,8% по модельному ряду, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Компания 29 декабря сообщила о планируемой индексации цен на ряд автомобилей Lada на уровень ниже инфляции."Индексация цен коснулась только двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции", - говорится в сообщении.Отмечается, что изменения не коснулись моделей Vesta, Largus, Niva Travel и новой Aura.В "АвтоВАЗе" напомнили, что цены на наиболее доступные базовые комплектации моделей Lada не менялись с ноября 2023 года.Компания по итогам 2024 года выпустила 525,5 тысячи автомобилей и перевыполнила производственный план на 5,1%"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.
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россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
09:44 14.01.2025 (обновлено: 10:05 14.01.2025)
 
"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada

"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada Granta и Niva Legend

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром" в Ташкенте
Международная промышленная выставка Иннопром в Ташкенте - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada - в среднем на 1,8% по модельному ряду, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Компания 29 декабря сообщила о планируемой индексации цен на ряд автомобилей Lada на уровень ниже инфляции.
"Индексация цен коснулась только двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения не коснулись моделей Vesta, Largus, Niva Travel и новой Aura.
В "АвтоВАЗе" напомнили, что цены на наиболее доступные базовые комплектации моделей Lada не менялись с ноября 2023 года.
Компания по итогам 2024 года выпустила 525,5 тысячи автомобилей и перевыполнила производственный план на 5,1%
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.
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